【珍惜生命】筲箕灣25歲女子疑與家人爭執後墮海　送院後不治

▲ 筲箕灣25歲女子疑與家人爭執後墮海。

筲箕灣有人墮海，一名女子被消防員救起送院後不治。今日(3日)凌晨4時許，有途人路經愛東邨愛屏樓對開海濱長廊一碼頭時，發現一個黑色手袋遺留在梯級邊，覺得可疑後於是報警，警方到場後聯絡上物主家人到場協助，得悉該名25歲女子曾與家人發生爭執，懷疑跳海自殺，於是召來消防員到場落水搜索，至今早約11時許，消防員在碼頭對開250米位置尋獲該名蹈海女子，惜送院後在證實不治。

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記者：曾秋文