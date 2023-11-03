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【珍惜生命】筲箕灣25歲女子疑與家人爭執後墮海　送院後不治

社會 14:51 2023/11/03

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

筲箕灣25歲女子疑與家人爭執後墮海。

筲箕灣有人墮海，一名女子被消防員救起送院後不治。今日(3日)凌晨4時許，有途人路經愛東邨愛屏樓對開海濱長廊一碼頭時，發現一個黑色手袋遺留在梯級邊，覺得可疑後於是報警，警方到場後聯絡上物主家人到場協助，得悉該名25歲女子曾與家人發生爭執，懷疑跳海自殺，於是召來消防員到場落水搜索，至今早約11時許，消防員在碼頭對開250米位置尋獲該名蹈海女子，惜送院後在證實不治。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：曾秋文

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消防員 筲箕灣

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