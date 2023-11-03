工人姐姐｜留長指甲疑刮傷半歲BB眼 港媽力數「極品」外傭9宗罪

▲ 菲傭留長指甲疑刮傷 6個月BB 的眼肚。((左)《金宵大廈2》劇照 (非涉事外傭) 及事主仔仔照片)

不少雙職父母生活繁忙，聘請外傭幫輕家務及照顧小孩，但若聘請到「極品」外傭，則成為家中計時炸彈。一位港媽早前在 Facebook 群組力數上工只有 3 個月「極品」菲傭 9宗罪，不只偷金器和向事主索償20萬港元，還以人權為理由堅持留長手指甲和頻繁轉換甲油，導致疑刮傷 6個月BB 的眼肚，更讓事主 3歲囡囡使用不清洗的水樽達兩個月、擅自使用護膚品和開冷氣至房間如凍房，睡至無視小主人返學起床的時間。帖文刊出引起不少港媽分享同路心聲。

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倒楣又怒極的港媽近日在facebook群組上載照片和公開在其家服務只有 3個月「極品」菲傭劣行，提醒「大家真係要睇路啦。呢個極品會喺14日出嚟搵新水魚，記住斷約勿請！仲要斷2次約+有偷嘢case（案件）喺身嘅更加要趕絕」，更提及若網民想知道更多該名外傭罪行，可以 PM 她，她可以提供更多此位菲傭偷竊、工作時向其講粗口，湊子女時睡覺的片段。



涉事港媽提及「極品」外傭的 9 宗罪由日常生活、升級至偷竊，甚至控告和向她索償20多萬港元。

第一宗罪：3 個月工作期內，給事主女兒每日飲用沒有清洗的水樽，達兩個月。當事主質問外傭不清洗水樽原因，外傭應為水樽是用來飲水，無需清洗。

第二宗罪：外傭以人權為理由，拒絕剪短塗上甲酒的長長指甲，並兩日轉1 次甲油色，甲油勁臭，還刮傷事主6個月仔仔的眼皮。 第三宗罪：外傭聲稱自己有多項食物敏感，要求事主給予食物津貼 (Food allowance)。此外，因為她對豬、牛、雞和海鮮敏感，所以不能煮製以上食材。然而，當事主煮以上食材後，她會偷食，又偷雪櫃內食品。 第四宗罪：不問自取事主的護膚品和口罩。事主在外傭上班時已供給3盒口罩，亦提醒外傭在用完手頭口罩後，可向她領取，但外傭在自己放假時，偷取事主靚口罩上街，並在偷用事主護膚品後，給回事主意見，護膚品好用和保濕。 第五宗罪：外傭睡至早上9 : 30 都不起床，無視事主指示，她要配合事主囡囡早上 7 :30 返學，要早起床，只反駁事主其僱主可以讓她早上10時才工作，晚上10時休息。 第六宗罪：外傭自行開家中冷氣，試過最離譜是會預先兩小時開冷氣 ，「凍冰冰」入房睡覺，識歎程度更勝事主。事主試過好聲氣或大聲話她，她會發惡，並講粗口，給事主感覺，「總之佢永遠都冇錯，錯嘅係我哋請咗佢」。 第七宗罪：外傭有組織與人在家偷竊，話事主只拍攝到金器跌出來，但拍攝不到其偷取金器時刻，推話事主3歲囡囡存放金器。最後，因疑點利益歸於被告，只有放外傭一馬。 第八宗罪：外傭通過勞資審裁處向事主索償20多萬，主要是待通知金、餘下21個月人工和在事主家服務3個月內在香港吃喝玩樂的洗費。事主有感外傭索償有兩個目的是拖時間在香港做黑工，以及盡力向事主索取金錢，「取得 $1，得 $1」。 第九宗罪：第一庭個官已認為外傭索償不合理和所有收據是 unreadable (不可讀)，沒有可向事主索償的理由，建議外傭同事主和解。外傭囂張地要求事主給予10 萬，事主不肯，繼續上訢，在庭上講大話又做戲。

最終，在事主發帖日，外傭輸了官司 (向事主索償20萬)，要賠償事主損失 (註：為不辭而別的待通知金和訢訟費)。事主認為外傭不會給予。外傭被亦裁決需在14日內找到僱主，否則要離開香港。



網民認同外傭為「極品」，提醒「記得入blacklist（黑名單）表」，「依家請工人真係恐怖......一係啊借錢，一係偷嘢，一係就偷懶」，並提議「你請個香港人做兼職啦，不要因小失大」，「有時寧願請新人，勞氣d教都好過呢d練精學懶。樓主講嘅其中一條我都炒得」。

有網民在不值外傭罪行之餘，對事主表示同情，「你個仔都有人權，佢啲指甲油味會影響小朋友， 剪短指甲係衛生問題」、「佢真係好離譜，把BB眼都刮傷咗，再上d整親BB眼睛怎辦啊」、「咩都忍得慢慢教，個水樽果part（部分）同整到BB，我罵到佢飛起，唔認錯唔服嘅炒」、「特別係處理小朋友嘅問題，心痛死」。樓主於是回應稱「佢仲要大條道理話意外時時有，都係小小傷，唔洗太大反應」。

亦有網民感同身受，而分享其家傭的行為如何影響子女健康，「前排我個BB個肚位生咗粒好大嘅瘡，要入院麻醉放膿，後尾醫生種菌，話呢隻菌係掂完生肉／排泄物再接觸到小朋友嘅傷口入侵（應該係有蚊咬中果度）我都黑晒面叫姐姐唔好再hea我，捉佢去廁所洗手捉到佢驚（佢之前有次問佢有無洗，佢話無掂任何嘢），依家佢唔洗都整d水聲俾我聽，小朋友嘅生命就取決於佢手，加上我最後出院4萬幾，我特登拎張單俾佢望，唔出聲。嚇死佢」。

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責任編輯︰王明芳