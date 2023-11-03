  • 26°C
香港時間 : 20231103日 (週五) 19:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工人姐姐｜留長指甲疑刮傷半歲BB眼 港媽力數「極品」外傭9宗罪

家事百科 18:12 2023/11/03

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

菲傭留長指甲疑刮傷 6個月BB 的眼肚。((左)《金宵大廈2》劇照 (非涉事外傭) 及事主仔仔照片)

不少雙職父母生活繁忙，聘請外傭幫輕家務及照顧小孩，但若聘請到「極品」外傭，則成為家中計時炸彈。一位港媽早前在 Facebook 群組力數上工只有 3 個月「極品」菲傭 9宗罪，不只偷金器和向事主索償20萬港元，還以人權為理由堅持留長手指甲和頻繁轉換甲油，導致疑刮傷 6個月BB 的眼肚，更讓事主 3歲囡囡使用不清洗的水樽達兩個月、擅自使用護膚品和開冷氣至房間如凍房，睡至無視小主人返學起床的時間。帖文刊出引起不少港媽分享同路心聲。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】徒手拍隱翅蟲可引發皮膚炎　醫生解構正確處理方法

倒楣又怒極的港媽近日在facebook群組上載照片和公開在其家服務只有 3個月「極品」菲傭劣行，提醒「大家真係要睇路啦。呢個極品會喺14日出嚟搵新水魚，記住斷約勿請！仲要斷2次約+有偷嘢case（案件）喺身嘅更加要趕絕」，更提及若網民想知道更多該名外傭罪行，可以 PM 她，她可以提供更多此位菲傭偷竊、工作時向其講粗口，湊子女時睡覺的片段。
 

涉事港媽提及「極品」外傭的 9 宗罪由日常生活、升級至偷竊，甚至控告和向她索償20多萬港元。

第一宗罪：3 個月工作期內，給事主女兒每日飲用沒有清洗的水樽，達兩個月。當事主質問外傭不清洗水樽原因，外傭應為水樽是用來飲水，無需清洗。
 

第二宗罪：外傭以人權為理由，拒絕剪短塗上甲酒的長長指甲，並兩日轉1 次甲油色，甲油勁臭，還刮傷事主6個月仔仔的眼皮。 

第三宗罪：外傭聲稱自己有多項食物敏感，要求事主給予食物津貼 (Food allowance)。此外，因為她對豬、牛、雞和海鮮敏感，所以不能煮製以上食材。然而，當事主煮以上食材後，她會偷食，又偷雪櫃內食品。

第四宗罪：不問自取事主的護膚品和口罩。事主在外傭上班時已供給3盒口罩，亦提醒外傭在用完手頭口罩後，可向她領取，但外傭在自己放假時，偷取事主靚口罩上街，並在偷用事主護膚品後，給回事主意見，護膚品好用和保濕。

第五宗罪：外傭睡至早上9 : 30 都不起床，無視事主指示，她要配合事主囡囡早上 7 :30 返學，要早起床，只反駁事主其僱主可以讓她早上10時才工作，晚上10時休息。

第六宗罪：外傭自行開家中冷氣，試過最離譜是會預先兩小時開冷氣 ，「凍冰冰」入房睡覺，識歎程度更勝事主。事主試過好聲氣或大聲話她，她會發惡，並講粗口，給事主感覺，「總之佢永遠都冇錯，錯嘅係我哋請咗佢」。

第七宗罪：外傭有組織與人在家偷竊，話事主只拍攝到金器跌出來，但拍攝不到其偷取金器時刻，推話事主3歲囡囡存放金器。最後，因疑點利益歸於被告，只有放外傭一馬。

第八宗罪：外傭通過勞資審裁處向事主索償20多萬，主要是待通知金、餘下21個月人工和在事主家服務3個月內在香港吃喝玩樂的洗費。事主有感外傭索償有兩個目的是拖時間在香港做黑工，以及盡力向事主索取金錢，「取得 $1，得 $1」。

第九宗罪：第一庭個官已認為外傭索償不合理和所有收據是 unreadable (不可讀)，沒有可向事主索償的理由，建議外傭同事主和解。外傭囂張地要求事主給予10 萬，事主不肯，繼續上訢，在庭上講大話又做戲。

最終，在事主發帖日，外傭輸了官司 (向事主索償20萬)，要賠償事主損失 (註：為不辭而別的待通知金和訢訟費)。事主認為外傭不會給予。外傭被亦裁決需在14日內找到僱主，否則要離開香港。


網民認同外傭為「極品」，提醒「記得入blacklist（黑名單）表」，「依家請工人真係恐怖......一係啊借錢，一係偷嘢，一係就偷懶」，並提議「你請個香港人做兼職啦，不要因小失大」，「有時寧願請新人，勞氣d教都好過呢d練精學懶。樓主講嘅其中一條我都炒得」。

有網民在不值外傭罪行之餘，對事主表示同情，「你個仔都有人權，佢啲指甲油味會影響小朋友， 剪短指甲係衛生問題」、「佢真係好離譜，把BB眼都刮傷咗，再上d整親BB眼睛怎辦啊」、「咩都忍得慢慢教，個水樽果part（部分）同整到BB，我罵到佢飛起，唔認錯唔服嘅炒」、「特別係處理小朋友嘅問題，心痛死」。樓主於是回應稱「佢仲要大條道理話意外時時有，都係小小傷，唔洗太大反應」。

亦有網民感同身受，而分享其家傭的行為如何影響子女健康，「前排我個BB個肚位生咗粒好大嘅瘡，要入院麻醉放膿，後尾醫生種菌，話呢隻菌係掂完生肉／排泄物再接觸到小朋友嘅傷口入侵（應該係有蚊咬中果度）我都黑晒面叫姐姐唔好再hea我，捉佢去廁所洗手捉到佢驚（佢之前有次問佢有無洗，佢話無掂任何嘢），依家佢唔洗都整d水聲俾我聽，小朋友嘅生命就取決於佢手，加上我最後出院4萬幾，我特登拎張單俾佢望，唔出聲。嚇死佢」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳 

相關文章

校園欺凌︱鄭中基8歲仔仔遭校園欺凌　專家教父母4種應變手法現6種情緒要留心
18:31 2023/11/02
校園欺凌︱鄭中基8歲仔仔遭校園欺凌　專家教父母4種應變手法現6種情緒要留心

你可能感興趣

校園欺凌︱鄭中基8歲仔仔遭校園欺凌　專家教父母4種應變手法現6種情緒要留心
18:31 2023/11/02
校園欺凌︱鄭中基8歲仔仔遭校園欺凌　專家教父母4種應變手法現6種情緒要留心
爸媽心聲 外傭 網絡熱話 人權 Facebook群組 香港 服務 Facebook