香港人在北京丨陳展鵬葉問上身　吳若希床下底拍激吻嗌尷尬

▲ 《香港人在北京》

TVB台慶劇《香港人在北京》在今晚（11月3日）大結局，「港仁」陳展鵬和「Helen」吳若希（Jinny）兩公婆能否和好如初，成為今晚《香港人在北京》的焦點所在。

據知，港仁在文創園編劇仔小春（程碩男飾）幫助下，成功氹番老婆，惟過程相當驚險，港仁和Helen陰差陽錯下被黑幫「追殺」，其間展鵬更葉問上身，喜感十足；兩人最終逃命至床下底，更患難見真情在床下底深情咀嘴，破鏡重圓。

▲ 《香港人在北京》

床下底接吻

講到床下底咀嘴場口，連以超性感睡衣上陣拍劇都唔驚的Jinny竟然嗌尷尬。

她早前接受無綫娛樂新聞台訪問時說：「點解好地地我哋要喺床底Kiss？大家就要留意劇情。拍呢場Kiss戲其實有輕微嘅尷尬，因為喺床下底大家嘅氣息好近，我又冇太多親熱戲經驗，成日都擔心kiss緊時呼唔呼吸好，好驚我呼吸時對方吸咗我呼出嚟嘅氣，咁樣好似唔係幾好，因為二氧化碳嚟㗎嘛！」

展鵬則笑言沒尷尬：「今次我嘅演繹方式係唔想咁演戲，想貼地同真實啲。拍呢場戲其實好舒服，當你回想番同另一半嘅回憶，再親熱番嘅時候，係有一種喜悅同緊張嘅感覺。」

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