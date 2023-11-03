兒童成長丨訓練子女獨自入睡　家長撇下「愧疚」放開手

▲ 孩子獨自入睡，需要被訓練和練習才會煉成的。(iStock圖片)

很多父母，仍然和不再是BB的子女共享睡眠空間，瞓埋同一張床，他們並非Co-Sleeping的信徒，大多數已準備了孩子的睡房，然而分房瞓的問題持續地糾結，我亦經常聽到以下的煩惱。

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「我都好想同個仔分房瞓，但係佢係都要黐住我，我都冇辦法！」

「我試過分房瞓，但係佢成日走返過嚟，如果我成晚係咁抱佢返過去，我真係唔使瞓，第日實冇精神返工，咪由得佢囉！」

「我知道分房瞓好，但係返咗成日工，冇乜時間同小朋友一齊，只不過想多啲親近佢地嘅時間。」

「唔係我唔想同個女分房瞓，係老婆唔捨得個女自己瞓，其實佢瞓響我哋中間，我晚晚比佢踢到我冇覺好瞓！」

「我個女唔比我哋唔同佢瞓！」

「我哋分開咗，我想陪個女，唔想佢冇安全感。」

不能分房瞓大部份的原因都是愧疚。

很多父母都自責不夠親密時間給子女，想晚上多陪孩子，尤其見到他們哭得呼天搶地，不願離開爸媽張床，為怕傷害孩子弱小心靈，亦為了補償陪伴不足的愧疚，便一起睡。

然而，這些愧疚會阻礙孩子成長，令他們不能自己入睡，要倚賴你才可以。父母越拖延和子女分房瞓的時間，子女能夠獨立睡眠的時間也被拖長，情感上變得非常倚賴，覺得很多事情都要黐住爸媽一起才會做到。

小學畢業前，是嫲嫲湊我的，一直和她一起睡，還要頭貼頭睡，否則便睡不着。

有時，嫲嫲晚上出去打麻雀，要等她回來睡在我旁邊才能入睡。所以，每逢她打通宵麻雀，總會帶着我去，並把麻雀枱貼近雀友家中的沙發，她背著沙發雀戰，我便依著嫲嫲的背在沙發上入睡。

直到中學，搬返父母家中，有自己張床，才驚覺可以自己瞓。細時沒有安全感，原來是不必要的，只不過嫲嫲一直讓我倚賴她入眠，成為了我的睡眠奶嘴。

奶嘴是一種安慰，孩子過了兩三歲便不需藉奶嘴安慰自己了；同樣地，要家人陪瞓也是一種安慰孩子入睡的方式，孩子已經長大了，應該需要戒掉。

自己瞓就如自己食飯、自己着衫、自己去廁所、自己沖涼一樣，這些生活技能是需要學會自己做，且不完全是自自然然會懂得的，孩子需要被訓練和練習才會煉成的。

文章獲《我家孩子不上幼稚園》授權轉載。

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