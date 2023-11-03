20個音樂單位集金光綜藝館開騷　逾11小時馬拉松式現場演唱

▲ 側田

澳門首屆國際音樂盛典《KoolTai MACAO MUSIC FES.2023》原定於11月11至12日一連兩日登陸澳門金光大道舉行，但為讓觀眾在澳門美食節、大賽車等澳門盛事群集的11月，能更盡情享受KoolTai舞台的震撼音樂演出，KoolTai決定將場地特別改至金光綜藝館舉行，同時將由原定11月11日及12日（共兩日）改為11月11日（一日），由早到晚超過11小時現場演唱，勢成金光綜藝館史上最長時間馬拉松式音樂演出。



《KoolTai MACAO MUSIC FES.2023》為澳門帶來全新音樂舞台，邀請來自世界的樂隊與歌手，11月11日11小時的馬拉松式現場演唱，陣容有來自英國，以百變音樂風格虜獲全球樂迷的歌手Jessie J、榮獲格林美獎Best R&B Performance的英國R&B歌手 Corinne Bailey Rae、享譽全球的Bossa Nova天后小野麗莎、及英國搖滾樂隊Suede等，以上4個單位演出時間更由45分鐘起跳至1小時。

▲ Suede

香港代表方面，有原定的流行搖滾樂隊代表Supper Moment及「詩式流行」風格自居的獨立組合per se外，新加入還有實力派歌手側田。

正在巡迴演唱會的側田，將完成佛山站後轉到澳門出席KoolTai 舞台，隨後再轉到江門繼續巡唱。行程匆匆，側田解釋因為今次馬拉松式音樂節好吸引，說：「對上一次澳門演唱會已經5年前，本身都諗過巡迴有澳門站，但個個場地都full，今次係一個國際舞台，又雲集好多好歌手，所以順道當我巡迴澳門站，哈哈！」

info

日期：2023年11月11日（星期六）

入場時間：中午12:00開始

地點：澳門威尼斯人金光綜藝館

五大票價分區：MOP/HKD $2,688 (VVIP區) / $1,988 / $1,488 / $988 / $788｜全場座席

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