香港小姐丨一文盡睇馮盈盈由MK港姐變纖體女神　獨門秘訣塑造21.5吋Barbie腰【多圖】

▲ FYY愈變愈靚！

前港姐冠軍馮盈盈於香港大學修讀食物及營養學系，並以二級榮譽乙等成績畢業，因而獲封「食營女神」。

她曾在節目《#後生仔傾下偈》透露選修食物及營養學的原因，因為比自己細4年的弟弟患有慢性腎炎，情況嚴重時只能吃清菜及白烚肉，長期不能外出用膳。由於必須嚴格控制飲食，不能吃含高鹽、高糖、高鈉的食物，於是馮盈盈立志入讀營養學系，並成為註冊營養師，料理弟弟及家人飲食，認真愛弟心切。

香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰 FYY分享80/20法則+xs特飲

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拍片教整「XS特飲」

馮盈盈近日更新個人YouTube頻道「馮盈盈 FYY」，相隔兩年推出新片，成立「盈營學」小特輯，跟大家分享營養飲食的知識。

頭炮影片以「瘦腰很難？3種食物教你食出小蠻腰 & 纖腰特飲教學」為題，片中馮盈盈將瘦腰食物清單大公開，分享靠著乳酪、奇異果及青瓜三種食物，攪拌成對瘦腰非常有效的「XS特飲」，進行瘦腰速成法，塑造出21.5吋「Barbie腰」。

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香港小姐︱馮盈盈學生look獲正評 FYY返校園進修盡甩MK味【多圖】

撇甩MK味

現年29歲的馮盈盈於2016年參加《香港小姐競選》勇奪冠軍後入行，當年被指為「MK港姐」，如今已搖身一變成纖體女神。

2017年代表香港參加《國際中華小姐競選》奪得季軍，隨即被TVB力捧參與不同節目及劇集拍攝，更主持多個大騷司儀，終在《萬千星輝頒獎典禮2018》獲飛躍進步女藝員獎。

其後參演不少劇集拍攝，包括《果欄中的江湖大嫂》、《反黑路人甲》、《逆天奇案》、《智能愛人》等，當中連環性感上陣派福利。

▲ 馮盈盈在《反黑路人甲》被王浩信扯衫，露出黑Bra。

一度傳被「雪藏」

可是，去年有指馮盈盈犯下三宗罪，更屢勸不改，激嬲公司被掟入「雪櫃」，加上去年成功通過CFA Level 1考試後，重返母校香港大學進修食品管理學碩士課程，令各界揣測有意為離巢後鋪路轉行。

▲ 馮盈盈以往的台慶造型，必定令人驚喜。（IG圖片）

直到早前終「解凍」獲安排拍攝重頭劇《逆天奇案2》，馮盈盈多次向傳媒否認轉行，斬釘截鐵表示目前專注幕前發展：「讀書進修唔係為轉行鋪路，從來冇話要退出娛樂圈，keep住有工作，公司有安排唔同節目、機會。去讀書只係完成自己心願嘅事，所以好好既然兩邊兼顧到，同時已放緊假，當時專注番工作。」又強調過去一年有繼續拍劇，包括《妳不是她》尚未出街。

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