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羅密歐與祝英台丨羅毓儀被灌醉騷可愛表情包　鄭子誠奸角歸位一定有陰謀

娛樂 15:53 2023/11/03

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

《羅密歐與祝英台》

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》連續兩晚劇情緊湊，除重要配角阿梅（朱斐斐飾）、Hugo（衛志豪飾）及羅密峰（邵展鵬飾）先後中槍身亡，劇中奸角亦陸續露出狐狸尾巴，除早預告「久休復奸」的祝仁義鄭子誠外，祝老太（馬海倫飾）亦非善男信女，為掩藏祝英喬（陳茵媺Aimee飾）真身是祝英台（陳茵媺分飾），不惜派手下暗殺忠臣馬文才（徐榮飾）。

事件曝光後，大受打擊的英台與祝老太決裂，並立志回復女兒身與內鬼祝仁義決一高下。

羅密歐與祝英台丨蔣祖曼告別硬朗形象演風騷老闆娘　風姿綽約盡展女人味【多圖】

《羅密歐與祝英台》

鄭子誠奸樣盡現

在昨晚《羅密歐與祝英台》內，英台以女兒身會見四大家族，集霸氣與亮麗於一身的Aimee相當醒神，與子誠的經典奸樣相映成趣。

有網民大讚回憶返晒嚟：「咁先係我哋認識嘅鄭子誠」，亦有人搞笑留言：「就算子誠啲表情好無辜咁款，潛意識都係覺得佢奸奸地。」另有聰明的網民一早猜中祝老太有嫌疑，並指她與杜拉（江美儀飾）並列Big Boss。

《羅密歐與祝英台》

傳授Yuki演繹醉酒技巧

奸性漸露的仁義，昨晚還扮誠懇灌醉麗花（羅毓儀Yuki飾）套料，既緊張又惹笑。

對於仁義無事獻殷勤，麗花起初表現戒備，但最後仍不虞有詐誤飲「菊花酒」；人設為「一杯即醉」的麗花，先是大力地將頭撼在飯枱上，再失驚無神「彈番起身」喪鬧仁義蝦女人，更揮拳打至仁義流鼻血。

《羅密歐與祝英台》

Yuki受訪時笑指場口很好玩：「麗花呢個角色飲少少酒已經會發癲，咁因為劇入面子誠對麗花唔係咁好，所以佢醉咗後就將啲不滿發洩晒出嚟。」

談到與子誠合作，Yuki直指對方是很好的前輩：「一開始我對住佢都有啲緊張，但因為佢一嚟就散發住好親和嘅氣場，所以好快冇事。」

她續指：「雖然子誠成日演反派，但佢私下非常Nice，仲好有經驗，我記得我打佢時要做double位，我一有少少唔啱位佢已經即刻提到我，結果拍出嚟一、兩take已經好真。」

本身不愛飲酒的Yuki，更為了相關場口做功課：「我有去飲吓酒，feel吓嗰種類似醉嘅感覺，同埋問吓子誠點樣會似啲，佢教我對眼唔好咁有神，要迷離啲同『pea』啲。」

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

撰文 : TOPick柴犬出動

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