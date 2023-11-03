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新手爸媽︱42歲任家萱首曬一家三口全家福　Selina高齡當媽：我變女超人不怕痛苦

新手爸媽 16:48 2023/11/03

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台灣S.H.E.成員任家萱（Selina）42歲生日首曬一家三口全家福，並發表新手媽媽心聲。

台灣女子組合S.H.E成員任家萱（Selina）今年3月宣布懷孕，9月7日誕下男嬰「小腰果」，與小7年的圈外男友「小徐」榮升新手爸媽。日前Selina度過42歲生日，她在社文平台發表感想，今年是當媽媽後第一個生日過得特別快樂，「有了腰果就好像是全世界最富有，是愛。」

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Selina藉著42歲生日首次發布一家三口全家福，以及S.H.E成員合體抱B的照片。從照片中可見，Selina一家三口穿上親子裝合影，雖然男友和兒子均戴上黑超，但仍可看到小腰果肥肥白白、頭髮濃密似爸爸。

同時見到Selina和小徐手上的無名指都戴上戒指，令人猜測兩人已婚。不過，台媒《三立新聞網》報道，Selina經紀人回應了「戒指是交往時就買的情侶戒，謝謝關心」，早前也曾表示私人問題不方便透露，雙方會好好討論。

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Selina在帖文中發表愛的宣言：「今天我滿42歲，『是愛』的年紀。我的誕生，是愛。曾經踏過的荊棘原來都是能量飲料的補給，是愛。那天去吃拉麵我牽起你的手，是愛。和你相知相惜，是愛。」她繼續感性地發表新手媽媽心聲，稱當媽媽的第一個生日特別快樂。

當了媽媽後變成神力女超人不怕痛也不怕苦了，是愛。有了腰果就好像是全世界最富有，是愛。我兒最帥我兒最好看媽媽濾鏡再也拿不掉，是愛。想到此刻能擁有的一切忍不住笑著流淚，是愛。

Seline於今年3月宣佈懷孕。（IG圖片）

Selina早前分享過坐月心得，強調在坐月子期間選擇專注於身心健康，進行放鬆的活動，如進行SPA和減少使用手機的時間，讓自己的身心在恢復的過程中感到舒適。她形容，新手媽媽這段經歷還算順利，處女座的兒子表現乖巧，有輕微的潔癖，只要尿布濕了就會示意。她又讚囝囝非常可愛，每一秒鐘的表情也不一樣，並表示幸福的感覺遠多於辛苦。

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責任編輯：林綺玲

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