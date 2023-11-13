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【活動花絮】《香港經濟日報》TOPick新聞「全港英文作文比賽」2023頒獎典禮精彩回顧

【活動花絮】《香港經濟日報》TOPick新聞「全港英文作文比賽」2023頒獎典禮精彩回顧

中小學 12:07 2023/11/13

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

由《香港經濟日報》TOPick新聞主辦，「全港英文作文比賽」2023頒獎典禮已於10月28日假香港青年協會賽馬會 Media 21媒體空間盛大舉行。

TOPick新聞作為本港領先傳媒之一，致力推動優質教育發展，由其重視培育香港學生的Band 1學術及品德。為此，TOPick自2020年起每年舉辦作文比賽，積極鼓勵加強學生語文、文學修養和寫作能力。活動深受本港學生、學校及家長歡迎，今屆有近1000名學生參加，參與學校數目達250間。賽事分為小學組及中學組，分別以"A Person Who Inspires You"及"My Post-COVID Life in Hong Kong"為題，最終從小四至小六、中一至中三各組別選出5名冠亞季軍、10個優異作品，另設最踴躍參與學校獎5名。

比賽由學博教育英文團隊領導導師林栢勤先生、牛津大學出版社詞典總編輯劉浩賢先生、學博教育初中英文導師姜遠昕小姐、學博教育小學英文導師余毅聰先生擔任比賽評審，經過專業而嚴謹的評審流程，終選出各年級的得獎者。評審均認為本屆入圍作品整體水平很高，得獎文章具深度的情感反思和思考，充滿可以觸動讀者心靈的情感。學生亦對主題有清晰的理解，能讓讀者產生共鳴。

一齊重溫當日頒獎典禮花絮！

開心上台領獎!

中學組:

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小學組:

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各位得獎學生、家長、學校代表開心打卡、影相留念！

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得獎佳作共賞：https://event.hket.com/article/3608102

TOPick全新推出「中小學試題區」，邀請星級名師精選各大名校的試卷難題考核重點，再設計「名校精選試題」以及「搶分練習題」，迎合小學及初中學生需要，讓學生可以鞏固學習基礎。請立即【按此瀏覽】。

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