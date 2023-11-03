【跨境匯款】經本港找換店匯款內地戶口遭凍結　工聯會9個月收64宗求助

▲ 工聯會提醒市民正確使用跨境匯款渠道。（工聯會FB圖片）

工聯會內地諮詢服務中心法律熱綫，今年首9月共收到64宗關於使用本港找換店匯款，其後內地戶口遭凍結的求助。工聯會提醒及呼籲市民，使用正規渠道進行跨境匯款。

港人葉先生今年2月通過找換店，將25萬港幣匯款到內地的銀行帳戶，打算作為在中山居所的裝修和購置傢私使用。今年3月初，他查到資金到賬，但在3月下旬發現自己的銀行帳戶被凍結，其後聯絡銀行職員並獲告知帳戶被湖南公安凍結，4月時他曾到湖南公安派出所備案，銀行帳戶至今未解凍。

工聯會理事長、立法會黃國表示，市民通過香港找換店匯款，找換店收款之後通常會再通過其內地銀行帳戶，轉帳到收款人的內地銀行帳戶中，但找換店內地銀行帳戶有機會是涉案帳戶或非法帳戶，一旦匯款到收款人帳戶，收款人帳戶就會被列為關聯帳戶，並可能被公安部門凍結。

律師︰被凍結後應第一時間與銀行聯繫

「免費法律諮詢服務」的律師代表之一萬暄予指出，使用找換店匯款有風險，如收款帳戶滙入款項被內地司法機關認定為犯罪團夥所得、涉嫌詐騙所得資金或牽涉洗黑錢等，有可能被裁判沒收或裁判退還刑事案件的受害人，匯款人將難以追回資金。

萬暄予提醒，如果內地銀行帳戶被凍結，應該第一時間與銀行聯繫，獲取公安機關的聯繫方式、凍結案號、銀行詳細交易紀錄等資訊等，其後與公安機關聯繫，核實「涉案帳戶」的資訊及具體交易金額，配合公安機關提供與「涉案帳戶」有關的交易紀錄，如找換店的匯款單、支付給找換店的等值貨幣、找換店確認「涉案帳戶」轉帳至銀行帳戶的紀錄等相關資料，並供公安機關核驗。

黃國呼籲港府加強宣傳，讓市民認識和了解更多跨境匯款方面的資訊，他又促請優化港人跨境匯款機制，如簡化匯款申報程序、適時調整匯款額度等，並在粵港澳大灣區內先行先試。

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責任編輯：趙居逸