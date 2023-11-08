【特首顧問團】顧問團舉行第二次會議　商來年全球經濟展望及地緣政治對港影響

▲ 特首顧問團11月8日舉行第二次會議。（李家超Facebook圖片）

由行政長官李家超擔任主席的特首顧問團今日（8日）舉行第二次會議，在最新一份《施政報告》的基礎上，集中討論如何加強香港在促進區域與環球經貿協作上所擔當的角色，以及相關外圍因素包括來年全球經濟展望以至地緣政治對香港的影響。



顧問團會議在政府總部舉行。顧問團成員對《施政報告》提出的政策方向表示支持，並認同香港應繼續採取措施發揮好在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，積極融入國家發展大局，同時保持高度國際化，強化區域和環球協作，發揮作為國內國際雙循環重要節點的角色。



李家超表示，要做到攻防兼備，必須充分掌握外部環境對香港可能的影響。他指，顧問團成員匯聚海內外精英，對環球政經發展和趨勢都有深入認識和精闢的見解。今日的會議為他和團隊提供了許多寶貴的真知灼見和極具參考價值的資料，有助推進落實《施政報告》的措施。

政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國資深大律師、行政長官辦公室主任葉文娟和特首政策組組長黃元山博士等列席，亦有個別成員以視像形式參與討論。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君