【中美論壇】謝鋒：中美關係近期出現止跌企穩跡象　伯恩斯：對話不代表無競爭需管控分歧

▲ 中國駐美大使謝鋒視像致辭。（林宇翔攝）

一連2日的「香港中美論壇」今日開幕，今年的主題為「中美關係：變局與進展」。中國駐美國大使謝鋒及美國駐華大使伯恩斯分別透過視像致辭。謝鋒指出，今次的主題和當前形勢和中美關係十分契合，體現了危機中覓新機，變局中開新局的主動精神。

▲ 美國駐華大使伯恩斯視像致辭。（林宇翔攝）

雙方同意朝三藩市元首會晤共同努力

謝鋒提到，全球經濟下行壓力增大，多地陷入衝突令不穩定因素增多，全球愈來愈多人希望求和平、謀發展、促合作。對於中美關係，謝鋒稱，雙方關係過去幾年陷入建交以來最低谷，但經過雙方元首會見及一系列高層會晤，近日中美關係出現了止跌企穩的積極跡象，雙方都同意朝著三藩市元首會晤共同努力，排除干擾、創造條件，「東道主要盡地主之誼，不能制造新的事端和障礙。」他強調兩國雖有分歧，但有不容忽略的共同利益。他坦言，中美關係仍面臨嚴峻挑戰，改善中美關係仍任重道遠，「歡迎兩國各界人士多走動、多交流。」

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伯恩斯致辭時則稱，中美穩定關係的重要性不容懷疑，「雙方進行對話並不代表沒有競爭，反而我們更需管控分歧。」他指美國總統拜登亦強調希望繼續跟中國進行貿易，而美國在氣候及全球衛生方面也需要和中國合作。伯恩斯除希望中國開放更多市場給美國的企業投資，亦需要更多直接航班、學生及商家持續往來兩國，以增加雙方的交流。

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記者：戴朗希