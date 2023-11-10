【港區國安法】林定國：水深火熱情況才動用55條　有信心港法院可處理黎智英案

▲ 律政司司長林定國。（林定國Facebook圖片）

美國會議員要求制裁香港司法界，多位建制提及港區國安法55條應對，即把有關案件移交內地審判。律政司司長林定國首度回應該觀點，強調55條屬例外條款，是在三個極端情況，例如涉及外來勢力影響，或國家安全處於「水深火熱」情況，才會動用，強調大家不應揣測未發生的事。

林定國今日見記者時被追問何時會啟用國安法55條。他反著大家應先看國安法第40條，即香港特區對港區國安法規定的犯罪案件，行使管轄權，55條規定的情形除外。他解釋，55條涉及三個極端情況，要啟動亦有清晰機制，即需由特區政府或國安公署提出，並需中央人民政府批准。

有信心港法院可處理黎智英案

林定國表示，百分百有信心香港法院可行使管轄權處理黎智英案。他說：

國安法不是今時今日才出現，回看過去三年來，大家亦看到法官或法庭處理了不算很多但亦有大家很關注和很熟悉的國家安全案件。我想請問大家，有哪一宗是一個理性和合理的人可以跟我說，法官在這些案件中沒有行使他們的獨立審判權？沒有忠於他們作為法官的誓言，依據證據和法律判案？我很肯定答案是沒有的。如果客觀事實是這樣的話，為甚麼我們要對香港法院沒有信心呢？

23條立法未有定案 諮詢方式有共識後對外公布

另外，關於《基本法》23條立法方面，保安局局長鄧炳強稱，白紙草案不是最有效率的做法。林定國稱，會適時用合適方法諮詢市民大眾，「在這一刻的而且確未有一個最終定案。」強調除了希望達到立法目的外，還能得到市民大眾的理解和認同，政府內部有共識後會盡快向公眾公布。

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責任編輯：林曉君