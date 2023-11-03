讓座爭議︱孕婦攜大袋物品乘港鐵無人讓座　連登仔公審港人1句激嬲網民惹公憤

▲ 連登仔公審犯眾憎！

讓座與否屬個人選擇，但網上不時出現一些照片公審港人不讓座，惹起不少網民公憤！最近有連登仔發文指，日前搭乘港鐵時，看見有一名疑似孕婦上車，不過乘客沒有主動提出讓座，連登仔拍下照片後，放上網公審指責港人沒有同理心！帖文引來網民激烈反應。

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有連登仔以「香港人唔識讓位畀大肚婆」為題發文發相。從照片所見，一名揹着一大袋物品的孕婦於車廂內站立，另一隻手緊握扶手；而車內沒有乘客讓座，部份人在低頭使用電話。樓主再配文指出讓座雖然並不是義務，他亦自知沒有資格命令他人讓座，不過就認為「讓位係反映緊基本嘅同理心」，更表示「香港人好大程度已經失去同理心」。

樓主被斥看圖作文

帖文引來網民熱議，大部份人認為不能「看圖作文」，「你又知無人問？你又知大肚婆無拒絕？可能人哋坐一個站費事煩」、「個大肚婆都無話要人讓」；同時有留言擔憂若然誤會對方懷孕，場面將異常尷尬，「除非個肚大得好明顯，唔係有時好難分佢係大肚婆定大肚腩」、「一陣原來佢唔係有咗，佢尷我又尷」。

有網民更指樓主道德綁架，「孕婦沒有開口要求他人讓座」、「切勿慷他人之慨」、「你咁有同理心，畀錢個大肚婆搭的士嘛」。

有網民更表示樓主當時不行動只懂在網上公審，「你唔識即刻叫人讓畀佢？係網上出PO有咩用？」，並指出「讓係人情，唔讓係道理」，「其他人真係無義務一定要讓位」等。

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責任編輯：王明芳