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【精英運動員】浸大嘉許亞運代表　向逾30名學生校友頒發約120萬元獎學金

社會 16:21 2023/11/03

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張家朗（中）。（ 陳靜儀攝）

浸會大學今日（3日）舉辦亞運健兒祝捷會，向一眾參與杭州亞運和亞殘運的學生或畢業生頒發共約120萬元獎學金。校方指，今屆亞運和亞殘運有逾30名學生或畢業生作賽，他們除了在男子花劍個人項目為港隊奪得金牌，亦於滑浪風帆、硬地滾球等項目，取得4銀5銅共10面獎牌的驕人成績。

取得獎牌的學生，包括在男子花劍個人項目奪金和在團體項目奪銅的「劍神」張家朗；在滑浪風帆女子iQFoil級賽事奪銀的馬君正；在女子RS:X滑浪風帆項目奪銀的魏瑋恩；在女子七人欖球賽摘銅的霍山文；在三項鐵人混合接力賽中摘銅的黃子圖；以及於亞殘運羽毛球男子單打 WH2 賽勇奪銅牌的陳浩源。

另多名浸大校友亦大放異彩，其中硬地滾球「世一」何宛淇在亞殘運硬地滾球混雙BC3級奪銀；王鎮炎則於亞殘運羽毛球男子單打SH6級及男子雙打SH6級分別奪得銀牌及銅牌。

浸大校長衞炳江表示，今年浸大破紀錄有逾30名運動員參與亞運及亞殘運，他們展示了巨大決心，竭盡全力在比賽 中戰鬥至最後一刻，體現了真正的體育精神，值得欽佩。

第3年參加亞運的張家朗，不旦奪得個人亞運第一金，亦助香港劍擊隊奪得史上首面亞運個人賽金牌。他分享時指，很開心可再為港爭光，又指本身只欠亞運金牌，就拿到所有亞洲賽事的冠軍，故成功奪冠非常有意義，寫下圓滿一頁。

張家朗去年起在浸大就讀體育及康樂管理文學士（榮譽）課程，他笑言上次回浸大校園已是亞運前，暫仍想專注運動，但已適應兼顧學業和比賽的生活模式，形容「冇乜壓力」，校方因應他常身處歐洲比賽，「度身訂造」網課和錄影課堂，學生助理更不時提醒他交功課。

他提到，本學年只修讀1科，希望專心賺取巴黎奧運積分，以取得入場券，冀可再奪金，但其後則或在學業上投放更多時間。他又寄語其他學生運動員勿忘初心，雖然成績重要，但不要忘記享受運動。

2018年在浸大畢業的硬地滾球運動員何宛淇，近日好事接二連三，既被選為十大傑青，又在亞殘運奪銀，日前更宣布婚訊。她提醒學生運動員時間管理和專注十分重要，「訓練時訓練，功課時功課」。

浸大舉辦亞運健兒祝捷會，向所有參與杭州亞運及亞殘運比賽的學生頒發獎學金。（陳靜儀攝）

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記者：梁薾心

比賽 三項鐵人 硬地滾球 衞炳江 大學 運動員 欖球 滑浪風帆 羽毛球 劍擊

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