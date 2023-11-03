電話恐懼症｜日本調查逾7成年輕人患「電話恐懼症」　怕打電話聽到鈴聲已焦慮

▲ 日本日前公布一項調查，發現逾7成年輕人有「電話恐懼症」。

近年網絡及電子產品急速發展，不少人都會使用WhatsApp、Instagram等社交平台的即時通訊功能，減少打電話次數。最近日本一個調查就顯示，超過7成年輕人有「電話恐懼症」，更有人從不打電話，電話中的聯絡人亦只有個位數。

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根據日本媒體《FNN Prime Online》報道，當地晨間節目《めざまし8》日前分享「株式会社ソフツー」於10月24日公布的「電話工作調查」，結果顯示20多歲的受訪者中超過7成表示自己「不擅長在工作中接聽電話」。就業專家泉澤惠一朗接受節目訪問時，就表示自己不太會打電話，多數使用LINE、Facebook Messanger等軟件來完成工作，

如果必須打電話，我發現透過Skype在線上聯繫比面對面溝通更好，因為我在電話中看不到對方的臉。

節目另外進行街訪時，有24歲的受訪市民指，自己會將LINE帳號分享給上司，基本上所有事都會用LINE溝通，如非必要都不會打電話：「因爲不擅長打電話，所以每次打電話前都要先做心理準備」。甚至有21歲受訪者表示，自己根本不知道朋友的電話號碼。反之，有「上司世代」受訪者認為，打電話相比文字回覆能更有效率地解決問題，惟Z世代經常不接電話，所以感覺與他們有隔膜。

針對此問題，泉澤惠一朗指出年輕人普遍不喜歡自己的時間被打亂，收到電話時又不知道對方要談甚麽，於是就會感到害怕。他又列出4個年輕人不愛打電話的原因，分別為：

工作會被電話打斷，形成壓力

電話無法留下文字記錄，因此效率不高

對方有問題時缺乏仔細思考的時間

由於缺乏處理電話的經驗而感到恐懼

此外，節目亦指出職場上，部分上司會強迫年輕員工接聽電話，這種行為稱作「電話騷擾（TELハラ）」，並且加劇了年輕員工的電話恐懼症。「電話騷擾」的案例不少，例如強制要求員工每天向上司匯報一次、強逼員工連假日也要接聽電話等。泉澤惠一朗就指，不能一概否定打電話的做法應理解其優勢，例如在緊急情況下可即時回應等，但同時亦需注意不同員工的需求，適當調配文字與語音交流的方式。

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責任編輯：羅嘉欣