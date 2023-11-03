社交恐懼癌丨陳奕迅MV邀梁朝偉演出　偉仔包辦開鎖工人造型

▲ 《社交恐懼癌》MV邀梁朝偉演出 。

環球唱片昨日澳門威尼劇場舉行陳奕迅最新專輯《 CHIN UP》 及續約環球唱片發佈會，邀請全亞洲傳媒及近千歌迷一同參予。新專輯中的作品《社交恐懼癌》的劇場版MV首播放，驚喜出現國際影帝、威尼斯電影節終身成就獎的表演藝術家梁朝偉參演，全場嘩然，掌聲不斷。

記者會於中午十二點開始，先是由培正小學的一班小朋友演繹Eason與環球18年合作中的金曲，之後多位公司管理層表達對陳奕迅的祝賀與支持，更送上一幅中國式的水墨畫，上面寫上「七百五十億」數字，這是Eason由簽約環球至今，數位平台上的串流累積播放率。

▲ 澳門記者會

時隔五年全新個人專輯《CHIN UP!》於10月27日正式發行。他表示希望通過這張專輯，為正在經歷人生跌宕起伏的人們注入能量與活力，鼓勵人們振作精神直面未來。

有份參予專輯作曲、編曲、寫詞的李榮浩，亦有拍短片祝賀，表示 : 「這張專輯，我跟Eason及林家謙，經過一兩年時間，於網上群組中溝通，最後終於面世。今次是一次非常特別的合作，我參予了編曲、作詞、什至第一次參予了混音的工作，過程很難忘，也很開心。我祝福這張新專輯會成為大家熱愛及喜歡的作品，也祝福專輯大賣，其實大賣這個也不用我祝福了，一定大賣吧。」

▲ MV導演談合作。

陳奕迅表示：「專輯的制作歷時四年，真實地記錄了四年間感受到的心路歷程，向這張專輯的聯合制作人——林家謙和李榮浩獻上最真摯的感謝，還要感謝我親愛的朋友、真正的傳奇，梁朝偉先生，在《社交恐懼癌》MV中的驚喜表演。」

現場Eason請來MV導演跟大家分享拍攝過程，他表示2021年疫情期間，錄好《社交恐懼癌》後，2022年4月籌劃MV拍攝。

MV中梁朝偉飾演一個開鎖工人， 為被關在門外的社恐代表Eason開鎖，據知當日拍攝的所有造型設計由偉仔自己一手包辦，藍色制服效應，讓不少人覺得有點《重慶森林》633影子重現 ，開鎖後萬人迷偉仔用一個OK手勢，招牌親切笑臉作結，電暈不少影迷。

▲ 偉仔造型

原想邀學友參演

Eason現場爆本來還邀請了張學友演「看更」一角，幻想阿飛與阿基的經典重現，可惜因為疫情關係，改了好幾次期，學友最終不能出現。

Eason問現場歌迷，大碟中最喜歡那一首歌，歌迷叫喊出不同歌曲名字，他聽後大笑，「你地當我係一個超級市場，我喜歡當超級市場，只要你們選到自己喜歡的東西，聽歌後能有東西拿走就好！」

至於得知自己19年來在環球，他的才播放率有750億，Eason自己嚇了一跳，反問，「嘩！？是不是真的？七百億？億？原來做我做了這麼多東西！這個數字應與多年來與我一起奮鬥的音樂人一起分享，多謝他們音樂路上的陪伴，成就我今天的成績。」

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