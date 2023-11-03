【進博會】李家超明率團訪滬出席進博會　逾300間港企參展歷屆最多

▲ 特首李家超明日率團訪問上海。（資料圖片）

特首李家超明日將率領特區政府代表團赴上海訪問，並出席第六屆中國國際進口博覽會。同赴上海參與的進博會的香港企業超過300家，數目是歷屆之冠，李家超認為，這反映香港商界反應踴躍。

李家超將出席後日（5日）舉行的進博會開幕式，並到香港展示區的香港企業的展位，參觀和支持港企。另外，李家超會分別在虹橋國際經濟論壇的分論壇，及「投資中國年」高峰會議上致辭，向內地和海外的企業推廣香港作為連繫國家與國際的重要通道角色。

訪問上海期間，李家超亦將與上海市領導會面，加強滬港合作，並與在上海居住、工作和學習的港人交流。

港府代表團成員包括財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長丘應樺、教育局局長蔡若蓮、特首辦主任葉文娟和政制及內地事務局副局長胡健民。李家超於本月6日返港，離港期間由政務司司長陳國基署理行政長官職務。

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責任編輯：趙居逸