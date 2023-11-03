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香港人在北京丨盧慶輝免家人擔心棄影從商　暖爸為兒子戒煙：言語不及身教

娛樂 18:18 2023/11/03

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

盧慶輝接受TOPick訪問！

近日播映的台慶劇《香港人在北京》出現一位熟悉的面孔，他就是移居內地多年的盧慶輝，近日重返幕前的他演出不少網劇與電影，56歲的盧慶輝今次演霸氣總裁一角，被讚佬味十足。

早前盧慶輝接受TOPick訪問，當年受負面新聞牽連「敗走」內地，相隔多年他澄清醉酒鬧事是無中生有，似受寃屈多年！

香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生

（被訪者提供）

最難適應北京乾燥天氣

於《香港人在北京》裡，盧慶輝所演的「丁志強」為「徐港仁」 （陳展鵬飾演）的同事，從「徐港仁」身上，盧慶輝仿如回帶看到早年的自己，他就是「香港人在北京」的活生生例子。

他說：「我初來北京時國語說得不好，東南西北又不曉得分辨，因為北京地方很大，約人要說清楚在東三環的西北口等。起初對不少事物感覺模糊，而『丁志強』就以過來人身份給意見，拍攝時我都好投入，創作上給予意見，令角色生活化和真實一點。」

回想13年前，由廣東省轉往北京開展直播帶貨事業，盧慶輝最難適應是當地天氣，她說：「香港天氣潮濕，但北京就乾燥到呢，只要你逗留三日，全身皮膚痕癢到不得了，塗甚麼也沒用，那時候我在酒店撥濕所有地毯，翌日鼻子依然乾淨淨，之後學懂放置加濕器。」

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由零開始棄影從商

定居北京之前，盧慶輝早於2005年淡出娛圈往內地發展，跟朋友在廣東省從事房地產生意，他說：「起初只為客人做中介，累積經驗多了就買地建樓房，(建過多少棲房？) 都有一定的數量，主要廣東省一帶，北京地區太貴，做不起。」

當年毅然離開香港，盧慶輝是帶著不愉快的心情，他說：「幸而碰到很多要好的朋友，在低谷時大家相互信任，一步一步走到今日。其實初來內地時我不太開心，喜愛拍戲的我原本走陽光男孩路線，之後一些負面報導令我不開心。」

《真情》裡跟薛家燕合作。（影片截圖）

19歲以模特兒身份出道，及至1995年盧慶輝畢業於無綫藝員進修班，翌年憑演出《真情》裡「立生」一角為人認識。

盧慶輝續說：「我的父母、兄姊以至姊夫也從事銀行工作，在他們心目中，畢業後做寫字樓工作過平穩生活才是正常，但我自細喜愛演戲，視發哥為偶像，在家人眼中我走的路已大不同。」

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香港人在北京丨盧慶輝出陰招搞冧陳展鵬　戴祖儀爆喊唱《高妹正傳》超催淚

當年澳門遇襲純屬流料

2001年爆出於澳門夜店耍樂時遇襲，令盧慶輝形象盡失事業受挫，連媽咪也替他擔心，他說：「見到媽媽不開心，我就更加不開心，能將興趣當作事業是開心事，但最終影響到我和家人，所以我沒有繼續行這條路，選擇到內地找另一出路。」

只怪當時太年輕，盧慶輝不懂處理事情，他說：「很多報導都是假，亂來的，根本沒有這回事。」

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被「屈」廿多年的盧慶輝稱現已放下，他說：「現在回望過去，只是娛樂新聞一則，大家不會理會孰真孰假。」

由零開始學做房地產生意，盧慶輝直言感困難，他負責樓盤宣傳工作，跟拍檔們肩負不同崗位，一做就4年了，近年他於北京轉為開廠生產電器用品。

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【香港人在北京】當年緋聞不絕現變老婆奴　盧慶輝不當虎爸：我會畀好多空間個仔

夫妻文化不同要靠相互包容

除了事業轉跑道，盧慶輝因工作結識到太太，相戀三天就認定為結婚對象，兩人於2010年結婚，他直言憑感覺：「覺得這個就是我老婆，(不怕一時衝動?)  順住感覺去，沒法擔心太多，既然決定走下去，那怕遇到困難之時，可以想法去解決。」

說到太太的吸引之處，他說：「覺得這個人的外表、工作和談吐幾好，慢慢相處下覺得她很好。」

夫婦間包容是老生常談，盧慶輝卻應該好重要，他說：「因為她是北方人，我是南方人，真的需要相互溝通和包容。我覺得任何一對夫婦，即使同是香港人，雙方的家庭背景和教育方式也不同，當遇到看不過的事情時，大家也退一步。」

盧慶輝已為人父。（取自微博）

為兒子戒掉壞習慣

轉眼間兒子已經9歲，盧慶輝現在以家庭為先，更為愛兒戒煙。他說：「好多事情要兼顧和想得全面一點，以前做人『阿仔』，只要做好本份便可，現在要為兒子樹立好榜樣，言語不及身教，說甚麼也沒用，你的行為他看得到。」

兒子跟盧慶輝長得如餅印，他直言思想開明，將來兒子想入行也不會阻止，他說：「他想做甚麼我都會支持，尊重他的意向是很重要，大家都年輕過，當被壓迫的時候，反叛心理就愈大。」

記者：艾維

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