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【幼稚園面試】K1面試重親子關係學術非重點 元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園校長親授5大面試貼士

升學教育 17:27 2023/11/03

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現時正是各校幼稚園收生面試的時間，元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園（下簡稱劉良驤紀念幼稚園）今年亦收到不少新生申請。校長黃嘉瑜提醒家長，切勿過度操練，最重要是給予小朋友充足的心理準備，令他們可以輕鬆自然地表現自己。

朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園校長親授5大面試貼士。（曾嘉文攝）

家長為了成功考入心儀的學校，希望小朋友可以「學多啲嘢、識多啲嘢」去面試，爭取入讀機會。黃校長表示，來面試的小朋友只有兩歲多一點，學校不會著重小朋友「識幾多嘢」來收生，亦不會介意小朋友答錯題目，所以家長不要太過緊張，從而過度操練小朋友；而過度操練，反而會令小朋友感到壓力，影響臨場表現。

黃校長指，學校面試學生，主要是觀察小朋人同身邊的人的互動情況，特別是與父母之間的互動，並評估小朋友的發展是否與其年齡相符等等。以該校為例，該校是以家庭為單位，逐一面試，面試前有10分鐘時間在等候室，讓家長和小朋友放鬆心情，然後有20分鐘的面試，主要是與家長對談，了解家長的想法，學術並非面試重點。她說，幫助小朋友保持穩定的情緒，帶著良好的心情面試，才是最重要。

綜合多年的面試經驗，黃校長有幾點建議給面試的家長：
1.    小朋友要有充足睡眠。
2.    帶小朋友經過要面試的幼稚園，做好心理準備。
3.    透過親子閱讀，了解學校的概念。
4.    不要安排同一天面試太多間幼稚園。
5.    切勿面試前過度操練。

屹立天水圍區30年的劉良驤紀念幼稚園，致力透過「生活化學習」和「自由遊戲」兩大教學特色，讓孩子在生活經驗中學習，進而學習如何去學習，從中建立起「我做得到」的自信和能力。黃校長表示，愉快學習是學習的方式，並不是只顧愉快，而忽略學習的要求，該校在學術上亦從未鬆懈。她舉例，學習中文時免不了抄寫，但該校注重學生掌握和認識詞彙，不是機械式抄寫，最重要是達到運用和理解的目的。

同樣，以往課本式的英語學習已不合時宜，所以學校選用《劍橋大學出版社》的教材，配合多元化的活動式學習，例如唱歌、角色扮演、不同的桌遊設計等，令英語融入生活之中，小朋友學習更深刻，更能培養學生的學習興趣。黃校長說，經常有收到舊生的消息，指該校的學生在不同類別的小學中，取得優秀的成績。

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記者：胡藹玲

收生面試 幼稚園 家庭關係 家庭教育