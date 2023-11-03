產前產後｜孕婦肥幾多才適當？ 醫學研究揭「肥太多」死亡率增12%

許多準媽媽為了令胎兒健康發育和在懷孕期間食慾大增，食量會較大，以努力補充營養，體重隨之上升，很多人都認為是孕婦胖或「幸福肥」是正常的。不過，一項由新加坡國立大學楊潞齡醫學院、美國賓州大學、美國國立衛生研究所的合作研究發現，孕婦在懷孕期間體重過度增加，其死亡率會高於普通人，甚至增加達 9%至12%。

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新加坡國立大學楊潞齡醫學院的產科部門教授兼亞洲女性健康全球中心主任張翠林向新加坡媒體《8視界新聞》簡介，她與美國賓州大學、美國國立衛生研究所合作進行逾 50 年的追蹤調查，研究孕婦妊娠期間體重增加和死亡率之間的關係，發現女性的 BMI（體重指數）在懷孕前體重：

若是介於正常或超重間，在懷孕期間體重過度增加，其死亡風險將會提高9%至12%；

若是過輕的婦女於懷孕期間體重過度增加，其死於心血管疾病的機率將提高84%；及

若是原本超重婦女在懷孕期間體重暴增，其死於糖尿病的機率增加77%。

台灣衛福部國民健康署編印的《孕婦健康手冊》指出，孕婦於懷孕期間體重增加10至14公斤較為合適，亦應考慮個人的體格、健康狀態、不同孕期階段所需，每個月的體重增加速度，還須配合均衡飲食的習慣。

根據 香港衛生署《懷孕及哺乳期的健康飲食》指引建議，準媽媽於懷孕初期三個月體重增加較少，約0.5 至2.0公斤；懷孕第四個月開始，每星期平均增加約 0.4 至0.5公斤；並可參考 懷孕前的BMI ，衝量懷孕期體重增加是否健康。

BMI計算方法：懷孕前的體重(公斤)÷身高(米)÷身高(米)

若準媽媽懷孕前的體重指數低於19.0，建議懷孕時體重增加13至16.7公斤；懷孕前體重指數為 19.0至23.5者，建議懷孕時體重增加11至16.4公斤；若懷孕前體重指數為高於23.5 者，則建議懷孕時體重增加7.1至14.4公斤。

▲ 懷孕期體重參考，要視乎懷孕前的體重指數(BMI)。(圖表來源：香港衛生署)

此指引亦建議準媽媽在懷孕期間需注意飲食，吸收均衡營養，保持適量運動，以維持體重適當增長。

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責任編輯︰王明芳