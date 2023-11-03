豬心移植｜全球第2宗豬心移植男子不敵排斥反應6周後亡　妻透露手術背後感人真相

▲ 全球第2宗豬心移植失敗，男子不敵排斥反應6周後亡，妻透露手術背後感人真相。

美國馬里蘭大學醫學院團隊在今年9月，為一名58歲患有心臟衰竭晚期的男患者，進行豬心移植手術。惟患者術後6周出現排斥現象，最終於10月30日死亡。

最新影片推介：

據《CNN》報道，美國馬里蘭大學醫學院（University of Maryland School of Medicine）在9月20日進行了全球第2宗豬心移植人體手術。進行手術的58歲患者Lawrence Faucette本身患有心臟衰竭，由於出現併發症，故無法接受傳統心臟移植手術。

醫療團隊在慎重評估後，決定為他進行轉基因豬心臟的移植手術。醫生表示，Lawrence術後並無大礙，2日期間健康恢復狀況良好，更毋需輔助機器，「新心臟」能夠自主運作，他也能自主呼吸。

據報道，此手術是一種高度試驗性質的手術。2022年1月，馬里蘭大學醫學中心醫療團隊曾實施全球首宗轉基因豬心臟移植手術，為57歲患有嚴重心臟病的David Bennet進行豬心臟移植手術，最終David於術後存活大約2個月。

與第一次一樣，這次手術團隊使用的豬心臟是由美國聯合治療公司（United Therapeutics Corporation）下屬雷維維科爾公司（Revivicor）所提供。團隊吸取上次經驗找到更好的檢測方法，研究人員於術前密切篩查，供體豬心臟是否出現包括感染病毒在內的病原體症狀。

此外，他們又調整用藥，讓Lawrence不但使用傳統抗排斥反應藥物，更引入一種實驗性質抗體療法，以進一步抑制他的免疫系統，降低排斥反應的風險。

手術後1個月，醫生指出Lawrence的心臟功能良好，並已停用任何支持心臟功能的藥物。惟近日，Lawrence的心臟出現排斥反應的跡象，最終於10月30日死亡。

Lawrence的遺孀Ann表示，「他早知心臟移植後，命不久矣…」，不過他仍然希望，可以透過這次手術幫助日後的研究及其他人，Ann亦向照顧她丈夫的醫護人員表示感謝，

他一直以開放的心態展開這段旅程，並對於博士和他的員工充滿信心。他知道他和我們在一起的時間很短，這是他為他人做事的最後機會。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣