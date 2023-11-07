冬蟲夏草︱冬季食用能强身抗病　中醫揭冬蟲夏草4大功效5類人禁食

▲ 冬季食用能强身抗病，中醫揭冬蟲夏草4大功效5類人禁食。

「冬蟲夏草」市值有增無減，這款草藥究竟有何奧秘？註冊中醫師陳嬿珺接受TOPick訪問，拆解冬蟲夏草的功效及食用宜忌。

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冬季最適宜食用

陳醫師解釋，「冬蟲夏草」是一種珍貴的中草藥，主要生長在中國西南地區的高山地帶。冬蟲夏草的特性正如其名，在冬季蟄伏、夏季成熟。因此，在寒冷的冬季食用冬蟲夏草，被認為有助於增強體力和抵抗力。

具4大功效 6類人適合食用進補

冬蟲夏草性質溫熱，味甘、微苦。可以用來製作湯、煮粥、燉雞湯或加入藥膳；也可以作為保健品以膠囊、粉末或液體形式服用。每日進食份量約5至10g，以水煎服；或人丸、散，研末1.5至3g。主要具有以下功效：

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而適合食用冬蟲夏草的人群，陳醫師提及包括：虛弱體質者、免疫力較差者、常感乾燥者、咳嗽或氣虛者、想提高免疫力者，及老年人，特別是在季節變化或流感季節，食用冬蟲夏草以延緩衰老和增加體力。

養生效果佳唯不可過食 5類人禁食

冬蟲夏草雖有極高養生價值，但並非毫無禁忌，若過量食用反不利健康。對此，陳醫師也分享，曾有長期過量食用冬蟲夏草的個案，導致體內火熱，引發皮膚過敏、大便乾結、口乾、咽痛等症狀，因此不宜過度食用，避免過猶不及造成不良後果。

另外，陳醫師又提醒，有5類人絕對不適合食用冬蟲夏草，包括孕婦、哺乳期婦女、有過敏史的人、有感冒症狀的人，以及兒童。其中，哺乳期婦女進食冬蟲夏草，可能會對胎兒或嬰兒產生不明風險；有過敏史的人則可能引發過敏反應。

至於兒童，內地曾有報道引述兒科醫生指出，冬蟲夏草、紅棗、黨參等藥材，含有激素樣作用的物質，兒童即使少量進食，也有機會引起性早熟。對此，陳醫師引述中醫理論認為，小朋友的身體是屬於純陽之體；根據現代研究，有顯著的雄性激素樣作用。因此進食冬蟲夏草甚至過量，的確有機會影響發育進度。不過有一種情況例外：

冬蟲夏草有擴張支氣管的作用，如果小朋友本身有支氣管、肺部問題，可以在中醫師的指導下適量服用。

冬蟲夏草「平替」草藥

陳醫師表示，若想用平價獲得類似冬蟲夏草的養生功效，推薦可以選擇山藥、桂圓、枸杞，黃芪等中草藥，在冬季進食也具有滋補作用。

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記者：張沛