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羅密歐與祝英台丨史穎喬演一樓一成觀眾焦點　前空姐Clementine轉行拍劇迎新挑戰【多圖】

娛樂 19:07 2023/11/03

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

史穎喬（Clementine）有份參演TVB劇《羅密歐與祝英台》。

TVB劇《羅密歐與祝英台》的「一樓一五閨密」引起不少觀眾注意，飾演Daisy的史穎喬（Clementine）無論造型或演出亦成為大家焦點。

曾當空姐的史穎喬為TVB新晉小花，參加《衝上雲霄大選》入行的她雖然未能奪得冠軍，不過她被羅致為TVB旗下藝人，發展演藝事業。

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空姐轉行拍劇

在入行前，史穎喬曾任職機艙服務員，她坦言自己成為空姐的原因也是希望可透過工作衝出亞洲。本來也不打算一世人也在做空姐的她，因新冠肺炎疫情影響而被公司解僱，無奈地提早「達成願望」。 

她失去空姐一職後，曾任職兼職私人補習導師、小學教學助理期間，遇上了《衝上雲霄大選》，似乎是上天爲她打開的另一扇門。

她笑言自己曾因《香港小姐競選2020》的口號「逆市筍工」而心動，但有感當時的自己尚未準備好，故選擇繼續靜觀航空業界的發展。 

身爲中國研究系碩士的史穎喬於2020年參加《衝上雲霄大選》後簽約TVB，參演過《愛‧回家之開心速遞》、《新四十二章》及《羅密歐與祝英台》。

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拍過0.5次拖

戀愛狀態為A0.5的史穎喬曾跟TOPick透露：「任職空姐時是第一次拍拖，當作是拍過0.5次拖、只是puppy love，與同行的男生交往了28天。對方向我提出分手，或許因為大家的性格不合，又或者因為大家在期間只是見面了6天吧！ 」

她對另一半也有憧憬，「希望未來的他是在我迷惘時，可把我拉出來、鼓勵著我、陪著我向前行。」  

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撰文 : TOPick柴犬出動

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