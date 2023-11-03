名牌手袋｜Lisa休閒Look示範CELINE新袋　完美結合街頭風格與法式優雅    

▲ CELINE推出最新HELOISE手袋，Lisa率先示範。

踏入秋冬季，CELINE推出最新HELOISE手袋，這款手袋設計簡約大方，採用柔軟的牛皮，Size容量不少，感覺非常大集！BLACKPINK成員Lisa身為全球品牌形象代言人，當然有率先示範新袋！

Lisa休閒Look率先示範CELINE新袋

Lisa日前在社交網言上載幾張照片，見她以寬鬆的字母印花T-Shirt配搭淺色牛仔褲，再頭戴CELINE的杏色鴨舌帽，身上揹著的是黃褐色的HELOISE手袋，完美將手袋的法式優雅融入街頭風格。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

HELOISE手袋現時官網定價為HK$ 27,500，一共有三個顏色，除了Lisa示範的黃褐色外，還有石板灰和有，各有特色，它不僅擁有舒適的柔軟包身，肩帶亦由皮革掛鉤固定，能以金屬扣自由微調長度，打造屬於自己的個人風格。

除了HELOISE手袋，品牌今季亦有其他新品，包括柔軟珠地牛皮革CABAS 16手袋與柔軟牛皮革中型APPOLINE手袋。

最新影片推介：

柔軟珠地牛皮革CABAS 16手袋（鵝卵石色）HK$ 25,000 (37 X 26 X 14厘米)

這款手袋同樣採用牛皮革，以羊皮襯裡，金色飾面，最特別是轉鎖開關，有一個拉鍊內袋和一個主內格，款式簡約中又不失貴氣，絕對是日常配搭的好幫手！

柔軟牛皮革中型APPOLINE手袋（黃褐色）HK$ 36,500 (30 X 28.5 X 8厘米)

這款手袋採用牛皮革麂皮襯裡，皮革翻蓋設有TRIOMPHE磁扣開關，突顯品牌獨特性，並設有一個拉鍊內袋和一個扁平內袋，而且可兩用，可作手挽袋，亦可肩背及可調校肩帶，任君選擇。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee