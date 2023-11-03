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打噴嚏｜忍住打噴嚏恐危及生命　專家警告：可造成5大嚴重後果

都市病 19:00 2023/11/03

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忍住打噴嚏恐危及生命，專家警告：可造成5大嚴重後果。

打噴嚏是人類的自然反射現象，很多人為避免唾液噴到其他人或物體，都會用手摀住口鼻，甚至直接忍住。不過，有專家指出，忍住打噴嚏或打噴嚏時閉上嘴巴或鼻子，恐對身體造成5大損害，嚴重甚至可能危及生命。

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據《太陽報》報道，打噴嚏時氣管內的壓力，比運動時劇烈呼吸的壓力高出30倍以上，噴嚏傳播速度的範圍約從每秒5米，到每小時150公里以上，澳洲臥龍崗大學醫學科學副教授Theresa Larkin博士表示，由於無處可逃，壓力只會傳遞到身體的其他部位，「這可能會損害你的眼睛、耳朵或血管」。

同時，外媒亦盤點5大忍住噴嚏可能造成的損害：

1. 喉嚨損傷

在打噴嚏前摀住鼻子或嘴巴，壓力會撕裂軟組織。有醫護人員在《英國醫學雜誌病例報告》雜誌分享案例，曾有病人試圖透過閉上嘴巴和捏住鼻子來忍住噴嚏，結果脖子出現「爆裂的感覺」，並開始腫脹，令他感到非常痛苦，幾乎無法說話或吞嚥。

2. 臉上出現紅斑

美國新澤西過敏協會的耳鼻喉科醫生Jason Abramowitz表示，忍住噴嚏可能會對臉部微血管造成損傷，使臉部更加紅腫，或出現類似瘀血的斑點，他指出，「你可能會看到眼球上有一個紅點，甚至有少量鼻血」。

他又補充，在更嚴重的情況下，忍住噴嚏甚至會導致耳膜破裂，雖然耳膜破裂通常會在幾周内自然癒合，但有時會讓聽力損失。

3.動脈瘤

在極少數的情況下，臉部壓力的增加也會引發腦動脈瘤破裂，英國國家醫療服務體系（NHS）表示，當脆弱的血管突然受到衝擊時，就會發生這種情況，從而導致大腦周圍頭骨出血，以及大範圍的腦損傷，還有五分之三的人會在出血後兩周內死亡。

4.中耳感染

打噴嚏有助於「清除鼻子中不該存在的東西」，其中也包含了細菌。對於因感冒或流感而打噴嚏的人來說，若忍住噴嚏，可能會將攜帶細菌的空氣或受感染黏液「推回中耳」，導致中耳感染。

5. 肺塌陷

Jason Abramowitz博士表示，部分人打噴嚏時，肺部可能會有一種不舒服的「飽脹感」，這是因為對橫膈膜施加壓力，而橫隔膜是幫助呼吸的胸部肌肉，若忍住噴嚏，會導致過多的空氣和壓力被困在其中，在極少數的病例中，會導致肺部塌陷，也就是醫學上俗稱的「氣胸」，若不及時治療，大量滯留空氣可能會造成嚴重後果，甚至導致死亡。

最後，專家建議，最好的預防方法是治療過敏或解決刺激物，以減少打噴嚏的可能性。如果無法阻止打噴嚏，應該選擇最舒適、個人能接受的方式打噴嚏，並且用紙巾或衛生紙遮住噴嚏。

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責任編輯：羅嘉欣

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