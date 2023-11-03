【港區國安法】美國會法案列49人制裁名單　司法機構：續按司法誓言履職、無懼威嚇

▲ 司法機構今日發聲明強烈譴責任何向法官和司法人員，施以不當壓力的企圖。（資料圖片）

美國5名國會議員提案啟動立法程序，要求將49名港府官員、法官、監控管等列入制裁名單，包括律政司司長林定國、終審法院首席法官張舉能等。香港司法機構今日（3日）發聲明強烈譴責任何向法官和司法人員，施以不當壓力的企圖，包括建議作出制裁等。

司法機構表示，法官和司法人員的憲制職責，是在行使其司法權力時，不論處理任何案件（包括危害國家安全案件），須獨立和專業地以法律和證據為依據，別無其他考慮。

司法機構重申，案件一經提交法庭，法庭就必須嚴格依法處理。所有法官和司法人員一直依法獨立行使審判權，繼續按司法誓言，堅定不移地履行職責，秉行公義，無懼任何威嚇。

律師會籲各界尊重法治

香港律師會發聲明強烈譴責任何企圖干預司法公義或挑戰法治、司法獨立、檢察或政府管治誠信的行為。律師會指出，法官和司法人員的憲制角色是按法律斷案，而所有法官和司法人員的司法誓辭均要求他們無畏無懼地捍衛法律和維持司法公義。律師會呼籲各界尊重法治。

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記者：戴朗希