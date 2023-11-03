【虛報行蹤】【虛報行蹤】涉確診後瞞行蹤案續　王詩雅供稱曾懷疑記者冒衞生署致電

▲ 被告王詩雅(右)今出庭續自辯作供。梁錦麟攝

榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，涉虛報赴宴當日行蹤案，案件今(3日)於九龍城裁判法院續審。被告早前稱疑於法院外跌傷腳，案件多次押後至今方續審。被告自辯時指，確診後曾收到大量來電，當時與來電者談及的內容，不久後於網上「出街」，令人懷疑來電者是否記者假冒衞生署職員。

被告王詩雅（38歲）今續自辯，被告稱於2022年1月6日曾收到逾30個來電，當中包括記者及衞生署職員，亦有來電者假扮是客人。

被告供稱，當日曾接獲來電話，得悉張竹君醫生稍後會致電她，被告約1分鐘後收到自稱是張的來電，被告質疑對方身份，對方則稱被告應在電視或收音機上聽過張的聲音，被告則稱甚少看電視。

被告指，對方又問及如何證實自己的身份，被告則稱「我係市民，呢部份應該交俾你哋政府去諗，而唔係要我提供埋方法比你哋」，又指早前向衞生署職員提供的資訊，不久後便出現在媒體上，隨後更經媒體中收到自己確診編號，故難以相信來電者是衞生署職員。被告續指，對方又問及她於生日派對會場內是否有高官，被告反問對方高官的定義為何。

其代表大律師黃繼兒問及被告為何關注對方身份，被告供稱當時與其他來電者談及的內容，其後都在疫情記者招待會前，於新聞媒體發佈，當中更涉及一些連被告亦不知道的事，例如被告家人確診等，令人懷疑來電者是否記者假冒衞生署職員。

被告否認4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。被告於10月20日開始自辯作供，惟被告疑於上周二（24日）在法院門外跌傷腳，事後傷口需縫9針，案件押後多次至今。

聆訊下周三（8日）續。

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記者：梁錦麟