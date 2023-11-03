【工程質量】啟德體育園電線槽鍍層被揭不達標　園方抽驗3樣本跟進

有傳媒揭發廣華醫院新大樓，電線槽鍍層厚度不達標，啟德體育園其中2間電線槽供應商提供的鍍鋅塗層厚度不達標。啟德體育園回應指，會隨機抽取3個供應商的鍍鋅電線槽，交由獲認可實驗室檢測，並向政府提交檢測結果，將按結果及合約程序向供應商跟進及處理。

啟德體育園指，一直重視施工質量及安全，會隨機抽取3個供應商的鍍鋅電線槽，交由認可實驗室檢測，並向政府提交檢測結果，按合約程序向供應商作出跟進及妥善處理。 體育園指，項目承建商恪守嚴謹採購及檢收程序，鍍鋅電線槽物料須符合建築署的建築物一般規格，根據承建商紀錄，鍍鋅電線槽物料的3間供應商，均有提供由政府認可實驗室發出的檢測合格證明，以證明該物料符合工程合約的要求，而有關物料送到工地時，承建商亦有按既定程序檢收相關物料。

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