【女悅醫美】警方先後拘捕2女涉非法管有第一部毒藥等　據了解警方正通緝一名美容中心主任

5名女子懷疑到美容院「女悅醫美」接受消脂注射服務後，感染膿腫分枝桿菌，衞生防護中心不排除有人無牌行醫。警方事後拘捕2人，據了解警方亦正通緝一名26歲女子，為美容中心主任。

據了解，被警方通緝的26歲女子是「女悅醫美」的美容中心主任，部分事主表示該名女子曾為她們進行注射，但其後發現她並非註冊醫生。案件至今2人被捕，涉嫌非法管有沒有註冊藥劑製品以作銷售或分銷及非法管有第一部毒藥。其中27歲姓蔡的被捕女子是「女悅醫美」負責人。

5名女事主由26至53歲，她們今年6月至8月曾光顧「女悅醫美」在荔枝角一幢工業大廈，接受聲稱有減肥功效的溶脂注射服務，其後她們出現皮疹、硬塊和膿腫，有2名女子需要入院。

衞生防護中心過去兩日，聯同警方突擊搜查「女悅醫美」4間處所，包括荔枝角青山道合興工業大廈、永康街安泰工業大廈和永康中心的分店，以及公司的註冊地址太子愛都中心。警方在行動中，檢獲屬於第一部毒藥的肉毒桿菌(Botox)、未經註冊的美容藥物，包括兩盒維他命C注射液、一瓶生理鹽水注射液、以及6支麻醉藥注射液等，亦搜獲600多個儲存溶脂液體的空瓶。

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