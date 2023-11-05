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窩心家庭｜兒子首次帶女友回家見家長　媽媽跪地用牙刷刷地：希望留好印象

家事百科 11:00 2023/11/05

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內地一名男子第一次帶女朋友回家，母親與姊姊跪地努力清潔地板縫的灰塵。

去伴侶家「見家長」，除了自己要好好準備，原來對方家長也有細節位要注意！內地一名男子第一次帶女友回家「見家長」，其媽媽和姊姊表現甚為興奮，為了讓對方留下好印象，兩人合力打掃家中每一角落。男子家人跪地努力清潔的影片在網上曝光，不少網友看罷後也稱感到窩心，更有人羨慕言，「嫁入去應該唔洗受氣。」

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綜合內地媒體報道，安徽宣城許姓男子日前告訴家人打算安排女朋友來家中探訪，他的媽媽與姊姊知道後便開始著手準備迎接這件「盛事」，希望給對方留下好印象。

徐姊姊稱，她與母親隨即為家中了進行了大掃除，甚至連地板縫的灰塵也不放過，從徐姊姊上載的影片所見，她與徐母均半蹲在地上用牙刷慢慢地來回擦拭，確實洗出了不少的黑色泥跡。最後兩人共花了兩小時才把塵埃清走。

為了把家中最好的一面呈現在未來弟婦的面前，徐姊姊透露，她更把自己家中的盆栽搬過來美化母親的家居，連飼養的小狗也被洗得「香噴噴」。

這段暖心的影片獲得網友大量的點讚，有人認為那位女生如能嫁入去是有福的，「這儀式感，這該死的態度太好了，這一家人，肯定不錯。」、「嫁進這家庭，應該不會受啥氣」、「儀式感十足」。

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責任編輯︰陳珈希

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