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自然教育︱梁榮武湊孫為樂感受大自然威力　第一代天氣先生：人不能勝天

育兒資訊 10:00 2023/11/05

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湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】梁榮武湊孫感受大自然威力　第一代天氣先生：人不能勝天

「人定勝天」，意指人類憑智慧和力量，能夠戰勝大自然。前香港天文台助理台長梁榮武對此說法絕不認同，人，應與大自然和諧共處。年屆72歲的武哥退而不休，仍活躍幕前及走入論壇談天文講颱風，回家則變身成兩位孫仔孫女的「最佳公公」，希望借助大自然力量去教育孩子，為他們建立健康人生。

梁榮武在天文台工作30年，看盡風雲變色，深深感受到氣候變化（Climate Change）為全球帶來的危機。當中極端天氣（Extreme Weather）出現愈趨頻繁，如極端熱浪、強降雨、乾旱及熱帶氣旋，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）曾發表報告指出，已有更強的證據確認極端天氣變化是歸因到人為影響。

武哥與孫仔孫女的感情要好。（湯致遠攝）

發展興趣比功課分數重要

氣候危機影響全球每一個人，武哥不論教女或教孫，都是放眼世界，不會拘泥於學校功課分數上。「我不緊張他們的功課，升到班就可以了，最重要幫助他們培養出健康的興趣。這很重要，我認識很多朋友，包括天文台台長，他們自小視天氣為興趣，結果成為了他們的事業。就算對將來事業沒有幫助也好，這都是建立健康人生的一個最重要元素，也讓人覺得他們有家教。」

公公的氣象學堂 孫兒受教

武哥現有兩名乖孫，9歲長孫女黃韞琳和7歲孫兒黃韞琦陪伴公公一同在颱風天後受訪，他們乖巧有禮，在颱風過後的微雨下，公公考驗他們對颱風的認識、發出黑雨訊號的指引。「要落70毫米……」孫女韞琳答道，公公溫提還要考慮落雨時間，「是1小時落70毫米。」

武哥考驗孫仔孫女對天文氣象的知識。（湯致遠攝）

武哥提及9月7日香港一場暴雨，部分地方1日降雨量高達600多毫米，難怪被稱為世紀暴雨。「有些人說是500年一次，即是很久才有一次，這些就是極端天氣了。」武哥耐心引導孫仔孫女思考，極端天氣所來帶來的危機，如天氣愈來愈熱會導致甚麼後果？

「很多人會熱死，老人家最危險。」韞琳馬上擔心公公都會受影響，武哥笑言自己會懂得找地方抖涼，也會開一開冷氣。他沒有如前天文台台長林超英過著無冷氣生活，香港經歷城市化，居住環境焗促，不開冷氣是難以入睡，最重要是調校冷氣的溫度不要過低，加把風扇就已經很舒適。

開風扇有個好處，就是空氣會清新一點，對身體較好。因為開冷氣會導致空氣焗於一間房中，令房間積聚很多二氧化碳。

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身體力行教孫兒欣賞大自然

公公常講解環保、天文氣象，會覺得悶嗎？「不會呀，因為公公每次都講新話題。」韞琳和韞琦很喜歡與公公相處，學到很多知識，與公公的活動除了食飯看電影之外，還經常一起行山。

自他們懂得人性開始，我就潛移默化教導，他們從小我便帶他們上山玩，我有一個目的，就是讓我們欣賞大自然的環境有多美。當你覺得花草樹木、蝴蝶、蜜蜂都很美的時候，你就不會想破壞大自然。

韞琦興奮稱他們最常一起行馬騮山，在他們就讀的保良局蔡繼有學校附近，故份外有親切感。不過馬騮山的猴子數目太多，牠們隨處便溺導致地方不潔。武哥解釋全因太多人餵食，猴子豐衣足食，就不斷生BB了。韞琦說曾見過有猴子走進學校，但他不害怕，「牠在窗口外經過，沒有在我面前出現。」

孫仔孫女錫晒公公！（湯致遠攝）

第一代天氣先生的童年時光

武哥透過身體力行、以身作則去教導孫兒保護環境，成為了孫兒的好榜樣。從他們身上，武哥也勾起不少童年回憶，自己就是從大自然中找到興趣，長大後兜兜轉轉，在天文台覓得其終身志業。1987年，他更被當時的天文台長點名出鏡報道天氣，成為第一代「天氣先生」。

武哥家有五兄弟姊妹，二哥多年前在加拿大一次交通意外過身，現時大哥已退休，弟妹則分別從事中醫教學及老師工作，同樣已屆退休年齡。

梁榮武是第一代天氣先生。（資料圖片）

小時候一家人居於山上，每天行山和遊走山澗，晚上捉螢火蟲、「金絲貓」蜘蛛、會打交的昆蟲，生活融入大自然。年幼時由於父母忙於工作，哥哥要返學，他不想一個人閒賦在家便往山上走，呆望天空觀察雲層。

夏天的雲好像棉花……在這個期間，我接觸過很多不同形態的雲，當時我尚年幼，不知道雲是甚麼，總之我覺得好靚，千變萬化。這或多或少培養出我對大自然的關愛，所以我經常說保育大自然，第一件事就是愛護大自然，才能談得上保育。

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大自然助舒緩憂鬱情緒

接觸大自然另一好處就是重啟人的本性。武哥指在香港這個石屎森林之中，港人甚少機會到野外走走，導致憂鬱情緒出現。他留意到學童情緒問題漸多，去大自然走走有助舒緩情緒病。

行山時簡單對著一棵樹、一朵花，你仔細觀賞它時，你會拋開一切事情。早前我為一個演講做過資料搜集，人原來有DNA令我們傾向喜愛大自然、喜歡所有生物，所以當我們接觸大自然，是重啟我們的本性而已。

大自然是人類的好朋友，兩者應和諧共存，而非對立。武哥直言人類渺小，大自然威力無比，單是颱風打落身上的雨點已很刺痛。人不能勝天，與大自然和諧相處才是皇道。

梁榮武退而不休，現經常四出演講及接受訪問解答颱風暴雨資訊。（湯致遠攝）

3大環保錦囊

1. 開冷氣+風扇

慳電之餘也能減少碳排放。溫度適中的冷氣再加風扇，加強空氣流動，空氣亦較清新，讓家居不會積聚太多二氧化碳，對身體較好。

2. 多走路+乘校巴上學

多走路可以鍛煉身體，乘校巴有助減少碳排放。因一輛校巴可以載很多小朋友，駕車只能坐兩三人，浪費很多電油。

3. 謝絕即棄餐具

武哥憶述一次到某餐廳，拿著餐盒去買早餐，但被店員拒絕把食物放入餐盒中，強迫他用即棄餐具，武哥不禁批評：「這樣的商店就不好，沒有一齊為環保出。」

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武哥目前除了透過四出演講宣揚環保理念之外，亦擔任香港電台文教組節目《老細一齊嚟》的客席主持，每集邀請不同專家分享，從不同視角涉獵各類知識，早前一集武哥便介紹他在山頂俯瞰橫瀾島。他同時是香港電台第一台節目《藍地球》撰稿人之一，傳授世界各地不同範疇的知識，包括政治、經濟、文化、科技等。

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記者：林綺玲

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