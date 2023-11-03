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令人心痛｜7歲女童上體育堂跑50米後猝死 醫生拆解猝死6徵兆

兒童健康 19:20 2023/11/03

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二年級女生跑 50米後猝死。(圖片來源：微博@新黃河)

遼寧省一名7歲女童，近期因未進行熱身及校方疏忽延誤救治，9分鐘才對女童進行施救，錯過了最佳救治時機。女童父親事件痛斥校方疏忽，拒絕賠償和解，事件已進入司法程序。

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【TOPick診症室】中風1分鐘死200萬腦細胞　醫生拆解中風成因及先兆

綜合內地媒體報道，遼寧省撫順市就讀小二、現年7歲女童朵朵 (化名) ，上月25日上體育課時進行50米短跑測試後倒地猝死。

朵朵父親其後到學校翻查閉路電視片段，發現當日上午約11時許，朵朵在體育老師的帶領下於操場跑道起點集合，未有進行熱身運動，即進行短跑測試，於衝過終點，準備折返時，卻突然暈倒倒地。

當時一名男同學在意外地點鄰近發現朵朵倒地，同學相繼圍在她身邊，體育老師約30秒後跑到，將朵朵扶到操場站台旁邊，只是靠牆坐起。

不久，其他老師及班主任先後趕至，期間班主任一邊打電話，一邊維持秩序並疏散同學。7分鐘後學生散去，體育老師及班主任嘗試喚醒朵朵，兩分鐘後體育老師才開始進行心肺復甦，足足在意外9分鐘後，校方才進行施救。加上，當日校醫不在學校，耽誤了朵朵黃金救治時間。當急救人員抵達學校時，當時朵朵瞳孔已放大，警方亦隨即發出非正常死亡證明，排除人為他殺。

朵朵父親周先生痛責校方疏忽，於運動前，未指導學生進行熱身運動，在女兒朵朵暈倒後，未有及時進行急救，現場沒有校醫進行搶救，悲傷地說：「我看那視頻（閉路電視畫面）我都難受......」，認為校方應要為事件處理失當，負上責任，加上女兒平日身體健康。

因此，他拒絕校方賠償10萬元人民幣（約10.8萬港元），作為和解。原因是他認為女兒平日身體健康，沒有病史，校方應要為事件處理失當，負上責任，目前事件已進入司法程序。

香港心臟專科學院院長陳藝賢接受TOPick訪問時表示，根據研究指出，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭 2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

他亦簡介引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

拆解 6 種猝死徵兆     盡早求醫檢查

台灣家庭醫生陳欣湄曾亦提醒，很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。因此，大家若發現身體出現異常出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

6 種猝死徵兆如下：

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    責任編輯：王明芳

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