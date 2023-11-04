【毅行者】逾3千人本月底挑戰毅行者　樂施會：目標籌3千萬應對氣候危機

▲ 樂施會籌募及傳訊總監王灝鳴指，今屆毅行者目標籌得3,000萬元。（梁薾心攝）

闊別3年後，樂施毅行者正常規模的實體賽將在本月24至26日復辦，約有850至900隊、近3,400至3,600人參加，參加人數是今年2月小型實體賽的1倍，反應熱烈。近年極端天氣頻繁，樂施會指，今屆冀籌得約3,000萬元，首次把款項主要用於氣候危機工作，助本港及全球貧窮人士應對氣候變化帶來的影響。

毅行者本月24日起一連3日舉行，今屆已有約850至900隊、近3,400至3,600人報名，包括50隊國際隊，較去年11月虛擬賽和今年2月小型實體賽的參加人數，分別大增逾2倍和逾1倍，惟仍少於疫前2018年的4,876人。

賽事全程約100公里，須於48小時內完成，沿途設9個檢查站，除了首站不設食物，其餘均提供食物和水，共約3,000名義工支援。

樂施會籌募及傳訊總監王灝鳴指，今屆起點為西貢北潭涌，終點則回復2008年以前的舊路綫，由元朗保良局賽馬會大棠度假村，改為屯門國際十字路會，即昔日寶隆軍營，選手在最後約6公里，不用上山落山，可沿路直奔終點，加上離場交通方便，料對不少選手來說都是好消息。

毅行者籌款佔樂施會收入約20%，被問及過去3年賽事因疫情停辦或改以虛擬方式進行有否造成影響，王灝鳴不諱言指，籌得善款的確減少，但整體財政仍穩健。翻查樂施會年報，其2020/21年度錄得1671.4萬元盈餘，2021/22年度減至1334.8萬元，2022/23年度再大減至568.3萬元。

近年酷熱高溫席捲全球，本港9月初更迎來「世紀黑雨」，氣候危機逼在眉睫。王灝鳴說，樂施會上年度有近14%項目開支用於氣候公義工作，盼本年度可增撥；今屆毅行者目標籌得3,000萬元，首次主要將善款用於氣候危機工作。

現時樂施會將善款用於因氣候變化造成乾旱、引致糧食危機的國家，例如埃塞俄比亞、肯尼亞、索馬里及南蘇丹；以東非為例已有近3,000萬人處於飢餓之中，預計有190萬名兒童嚴重營養不良。樂施會為受災者提供應急糧食、向農民發放抗旱種子等。

第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）本月30日在杜拜揭幕，樂施會將有代表到場，反映發達國家仍未完全履行每年向發展中國家支付1.3萬億美元氣候資金的承諾 。

貧窮社群在極端天氣影響下首當其衝，樂施會過去一直透過不同方法支援本地基層，詳情即看。

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記者：梁薾心