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【酷熱難頂】樂施會支援劏房戶應對酷熱　今明觀塘辦嘉年華加強社會氣候危機認知

社會 00:00 2023/11/04

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樂施會籌募及傳訊總監王灝鳴指，樂施會今明將在觀塘海濱發現號01舉行嘉年華，派發毅行者選手包同時，介紹氣候危機。（梁薾心攝）

過去有調查反映，本港劏房在炎夏的室溫直逼40度，惟近2成劏房沒有窗戶，近6成劏房戶認為室內比室外更熱，近半人更指焗熱令身體情況轉差。樂施會籌募及傳訊總監王灝鳴指，貧窮社群在極端天氣影響下首當其衝，增加基層住屋供應同時，幫助劏房戶提升「氣候適應」能力亦十分重要，故樂施會早前與迷你倉公司合作，讓劏房戶暫存非必需品，如換季衣物等，以增加室內空間，減少侷促感。

早前9月初的「世紀黑雨」，樂施會緊急撥款30萬元，透過社協為100個居住於深水埗、油尖旺及觀塘區等舊區不適切住房的低收入人士，提供一次性緊急援助，包括維修、更換受損傢具和電器等。王灝鳴說，以後若再有類似情況出現，不排除會再撥款援助。

王續指，清潔工等部分前綫工友，亦是面對極端氣候的一群，9成工友戶外曝曬，工作環境平均達攝氏34.3度，近半人常感到身體不適，故樂施會除了供應風扇等降溫物資，亦會持續倡議政府在標書加入適應極端天氣安排的要求和條款，讓酷熱日子感不適的工友享有薪病假。

他稱，為加強社會對氣候危機認知，樂施會今明將在觀塘海濱發現號01舉行嘉年華，派發毅行者選手包同時，介紹氣候危機。另擬明年將在澳門舉行的「綠惜地球日」移師香港，透過學生參加綠色便服日，加強對氣候關注。

闊別3年後，樂施毅行者正常規模的實體賽亦將在本月24至26日復辦，約有850至900隊、近3,400至3,600人參加，詳情即看

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記者：梁薾心

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