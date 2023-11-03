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【機票優惠】香港快運東京大阪快閃機票　來回低至676元起

社會 20:45 2023/11/03

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

香港快運推出快閃機票優惠，即日起至明日，二人或以上在官網預訂東京（成田、羽田）、大阪及福岡機票，可享限時優惠，來回票價低至每位676元起。（香港快運官網）

不少市民已準備聖誕節外遊，去日本歡渡白色聖誕。香港快運推出快閃機票優惠，即日起至明日，二人或以上在官網預訂東京（成田、羽田）、大阪及福岡機票，可享限時優惠，來回票價低至每位676元起，更可預訂Open-jaw機票，經兩個航點往返香港，玩盡多個日本城市。相關機票的旅遊日期為11月10日至明年1月31日。

香港快運指，日本聖誕充滿氣氛，四處都有聖誕燈飾佈置。其中東京的六本木之丘聖誕嘉年華將於11月登場，以東京鐵塔為背景的櫸木坂通星河是冬天必到的拍照熱點。而大阪的「大阪·光之饗宴」則是關西地區最盛大的燈光活動，御堂筋和大阪城等著名景點都會舉辦燈飾活動。

至於福岡，博多車站廣場前的燈飾亦絕不能錯過，在11月至12月期間，更有現場音樂表演，伴隨聖誕市集裡的美食和熱紅酒，節日氣氛特別濃厚。

以聖誕前出發為例，旅遊日期為12月18至23日，二人同行預訂快閃機票，以最低的票價為例，下午2時55分出發往東京成田機場，回程12月23日晚上9時45分由大阪返港，即凌晨1:15分抵港，再加出發及回程每位20公斤行李，機票連稅二人為5,518元，除開即每位2,759元。

快閃機票詳情

預訂日期：即日至2023年11月4日（下午11時59分）

旅遊日期：2023年11月10日至2024年1月31日

12月18至23日，二人同行預訂快閃機票，機票連稅及行李，二人為5,518元，除開即每位2,759元。（香港快運官網）

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責任編輯：吳雋妍

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