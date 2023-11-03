【食物安全】日本MARUSAN豆奶品質有問題　食安中心下令停售及回收

▲ 涉事的日本進口豆奶飲品同類產品。(互聯網)

食物環境衞生署食物安全中心今日（3日）呼籲市民不要飲用一款日本進口的豆奶飲品，因為有關產品可能有品質問題。業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：豆乳飲料バナナ カロリー50%オフ

品牌：MARUSAN

來源地：日本

容量：1,000毫升

產品條碼：4901033 630188

食用期限：2023年11月4日至2024年4月12日

進口商：Solar Mart Limited

中心發言人說：「中心早前透過食物事故監測系統，得悉日本厚生勞動省發出通告，指上述產品可能出現品質問題而正在當地回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的產品。」



為審慎起見，中心已指示上述進口商將所有受影響產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線2321 0069，查詢上述產品的回收事宜。

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