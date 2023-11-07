外遊注意｜床蝨入侵南韓 旅館汗蒸幕「淪陷」 市民不敢搭地鐵【防蝨 4 要訣】

▲ 港人旅遊熱點南韓爆發床蝨危機，其中旅館汗蒸幕「淪陷」。(網絡圖片)

歐洲多個國家近期爆發床蝨問題，而港人旅遊熱點 ── 南韓內多個地區於今年9月起爆發床蝨危機，學生宿舍、旅館及桑拿室等地均發現床蝨入侵蹤跡。首爾25個行政區當中有18個先後通報發現床蝨，有網民指於公共場所發現床蝨，因怕將它們帶回家，甚至不敢乘搭地鐵等公共交通工具和減少前往戲院。專家推斷南韓重爆床蝨危機，可能是是疫情解封後，床蝨經由旅客、行李或貨物經歐洲傳入所致。

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床蝨肆虐首爾 18個行政區 宿舍旅館桑拿室遭劫

綜合傳媒報道，南韓9月初開始發現床蝨蹤影，先是橫行大邱市啟明大學的學生宿舍，以及仁川市內一間汗蒸幕，接著首爾市區內25個行政區中，有18個地區陸續通報發現床蝨入侵，其中以龍山區災情最為嚴重。

報道指床蝨主要出沒地點為租住單位、學生宿舍、汽車旅館及桑拿室等地方。

有滅蟲公司提供的相片顯示，床蝨多藏身於床墊、梳化、牆上插座甚至天花板上的煙霧感應器內。

有網民於公共場所遇上床蝨，為防把床蝨帶回家，不敢乘搭地鐵等公共交通工具和減少前往戲院等場所。

地鐵加強消毒

事實上，現時尚未有人通報在地鐵內發現床蝨。對於民眾恐慌，首爾交通公社表示，將加密以高溫蒸氣消毒清潔纖維材質座椅，新型的電車座椅也會以 PC 複合材質代替布椅，又稱若一旦發現床蝨亦會為整個車廂消毒。

外遊防蝨 4 要訣

床蝨（Bed Bug）抗藥性強且繁衍速度極快，蟲卵可在9至10日再度復活，現時市場上沒有殺蟲劑能將其消滅，只有滅蟲公司以專業藥劑噴灑能滅除它們。人們肉眼難以發現床蝨的卵和幼蟲，成蟲則會匿藏於行李的小縫隙，因此，大家一般不易察覺床蝨，在外遊時分分鐘會把床蝨帶回家。被床蝨叮者會受皮膚嚴重搔癢和睡眠素質受困擾。

綜合專家、前酒店員工和資深空姐分享外遊防蝨 4 要訣如下：

1. 徹底檢查酒店房間

徹底檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡，例如有否發現存活或死去的床蝨、蛻皮、蟲卵、被褥上的血漬、類似血斑的物體 (可能是床蝨的排泄物)或有「甜霉味」。

檢查方法是關上所有電燈和落地窗後，用手機之類的照明設備，檢查棉被、床墊底，並特別注意床墊、枕頭、床的罅隙、床周圍的木質結構、牆與家具之間的空隙和角落。

如發現木蝨活動的蹤跡，應要求轉換清潔的房間。

而檢查前最好將行李放在房間外面、洗手間內或經確定沒有床蝨的桌子上。

2. 減少取出個人物品

床蝨在在入侵某一個空間初時，很難發現其蹤影。即使房內不見床蝨，並不能完全排除入侵的可能性，所以大家應減少取出行李箱內物品。

建議大家可以膠袋把衣物和各種物品分別盛載，放便提取。在離開酒店後，立即丟棄已用過的膠袋。

3. 回家後宜即日高溫消毒行李等

回家後，應即日以高溫處理行李及其他物品，例如衣物可用攝氏60度或以上熱水清洗；以及行李同樣以至少60度高溫處理，維持至少20秒。

4. 注意消毒和存放行李篋

在外住宿期間為免床蝨鑽進行李篋，可把行李篋放在浴缸裏或行李架，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走。若要把行李箱必須放地上，一定要拉上拉鍊。

回家後，以酒精徹底消毒行李篋內外以。若懷疑曾經住宿地方有床蝨為患，例如身體有被蟲咬的痕跡或發現有血斑點的被褥，回家後應把行李擺放其他地方，例如放在洗手間。

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責任編輯︰羅嘉欣