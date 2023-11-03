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【劏房】解決劏房問題工作組首開會　團體促盡快釐定最低標準盡快取締

社會 21:35 2023/11/03

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（黃偉綸Facebook圖片）

《施政報告》宣布成立「解決劏房問題」工作組，10個月內調研劏房問題，並就劏房居住環境設最低標準等四大範疇提出建議。工作組今召開首次會議，討論整體工作方向以及未來工作計劃及安排，以及取締劏房的過渡和後續安排等（見表）。工作組組長、財政司副司長黃偉綸稱，工作組會把握時間開展工作。有議員及社區組織指樂見工作組在短時間內召開會議，建議最低標準應包括住戶人均面積不少於5.5平方米、沒有結構安全及消防隱患，以及不可以易燃物料間隔單位等；而評為劣質劏房應設半年「整改期」，仍不合規就應禁止出租。

工作組由房屋局局長任副組長，其他成員包括發展局局長、環境及生態局局長等12個決策局或部門的首長或代表，各人初步分享針對劏房執管、濫收水電費、消防安全、取締劏房相關過渡和後續安排、劏房數據收集、扶貧工作等方面的關注事項。

黃偉綸稱，劏房問題牽涉數以萬計家庭的福祉，亦非一蹴即就可解決，但「千里之行，始於足下」，工作組會把握時間開展工作，亦會小心籌劃，廣納社會各界意見，讓措施能準確解決劏房問題。

立法會議員、告別劏房行動召集人鄭泳舜稱，工作組短時間內召開會議，亦涵蓋多個部門，反映政府解決問題決心，冀盡快就設定劏房最低標準提出方案，並可交出一個告別劣質劏房的時間表。

他料，全港約11萬個劏房單位中，約2至3成屬於劣質劏房，如人均居住面積很小、僭建物內加建劏房、有消防及結構安全隱患等，當局應該優先處理，並建議有關最低標準應包括住戶人均面積不少於5.5平方米、整個獨立劏房面積不少於7平方米、起居空間高度不低於1.8米；沒有天花或牆壁鋼筋外露等結構安全隱患；合乎消防安全標準、建築物條例、大廈公契及政府地契條款；以及須有窗戶及基本通風設施。

香港社區組織協會副主任施麗珊另建議，最低標準應設定一個單位不可分租多於5伙、並應提供廚房和廁所；不可用木材等易燃物料間隔單位；以及不可分上下格出租，以杜絕籠屋問題。她提倡，不合乎標準的劏房應評為劣質，並設6個月「整改期」，若仍不合規就應禁止出租，而因而受影響的住戶，政府應提供搬遷及租金津貼，或安排安置於過渡性房屋及簡約公屋等。

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