【社區客廳】深水埗社區客廳料12月啟用　團體冀擴展至更多地區

《施政報告》提出今年內推出「社區客廳試行計劃」，為劏房戶提供額外的生活空間，首個社區客廳將位於深水埗福華街。財政司副司長黃偉綸在社交平台發文指，昨連同勞福局局長孫玉菡及房屋局常任秘書長羅淑佩到到場參觀，指該處正裝修，目標12月啟用，為期3年，預料服務最少500個劏房戶，每日人次逾200人，全年共服務約8萬人次。

社區客廳由商界提供場地，關愛基金提供資金，委聘非政府機構負責營辦。黃偉綸指，負責營運深水埗項目的樂善堂總幹事劉愛詩向其講解有關「社區客廳」的佈局，包括會提供用以暫託兒童或舉辦活動的共用空間、共享廚房、客廳、飯堂等；他亦感激商界提供場地。

黃偉綸稱，政府會在計劃試行一年後檢討成效，考慮擴展至其他劏房戶較集中的社區；非政府機構也會按需要，協助服務對象轉介其他合適的社區服務，並聯繫商界和地區組織，提供如義工服務等。

社區組織協會副主任施麗珊指，服務500個家庭實際很少，提到現時部分非牟利機構或團體亦有推出類似項目，政府可接觸相關團體，商討如何擴展，以服務更多劏房戶，同時將來也應在每個有劏房的地區也設社區客廳。

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