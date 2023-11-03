【女悅醫美】多10名女子打消脂針後感染膿腫分枝桿菌　新增涉另一間渼生堂【附處所地址及IG賬號】

美容院「女悅醫美」顧客打消脂針感染膿腫分枝桿菌案，衞生防護中心今日（3日）公布，新增多10名女子懷疑膿腫分枝桿菌，即現時感染群組共涉及15名女子。根據最新調查發現，中心呼籲曾光顧以下處所或經以下Instagram賬號聯絡並接受相關注射及懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。

處所名稱處所地址：

GALS GLAM BEAUTY （公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」）荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓 GALS GLAM (公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」)荔枝角永康街18號永康中心4樓 渼生堂CHING'S BEAUTY （公司註冊名稱為「CHING'S BEAUTY LIMITED」）荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓

Instagram賬號

1「90s__beautygirls」

2「galsglam.beauty」

3「beauty_hklady」

除了昨日（2日）公布的懷疑膿腫分枝桿菌感染群組所涉及的5人外，中心已透過個案追蹤聯絡了另外7名年齡介乎23至37歲的女士，她們曾到「女悅醫美」／「GALS GLAM BEAUTY 」／「GALS GLAM」位於荔枝角的兩個處所（青山道702—704號合興工業大廈6樓或永康街18號永康中心4樓）接受聲稱消脂注射服務，她們於接受注射後出現皮疹、硬塊或膿腫。全部病人情況穩定。

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中心已就相關個案設立查詢熱線（2125 2372）。截至今日下午3時，中心共接獲7宗查詢，3名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。



中心再次呼籲曾於以上3個處所接受注射的人士，如出現皮膚紅腫、皮疹、化膿、或硬塊等病徵，應立即求醫及致電熱線。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。

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責任編輯：蘇文軒