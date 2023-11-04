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【蛇羹薄餅】Pizza Hut聯乘「蛇王芬」推蛇羹批　網民笑言：意大利人不滿

社會 04:00 2023/11/04

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Pizza Hut首度聯手百年老字號「蛇王芬」及其年輕副線「四季芬芳」，於全線分店推出年度限定「大吃一驚蛇羹批」及「驚量猛料雙腸批」，將蛇羹和臘味飯元素加入西式薄餅上，中西合壁，顛覆想像與味蕾，帶來嶄新的食感體驗。

老字號「蛇王芬」向來與時俱進，研創養生而新潮的美饌，迎合年輕一代的口味。這次Pizza Hut在獨門經典薄餅上添上中式傳統滋味，以「蛇王芬」的招牌蛇羹和臘味飯為主角，其中「大吃一驚蛇羹批」加入蛇羹，配搭芝士、雞粒，啖啖蛇肉口感豐富，而且蛇肉滋補不燥，行氣活血，與薄餅結合突破固有養生概念，以「蛇王」磅礡氣勢衝擊味蕾，帶來多重驚喜！

另一限定「驚量猛料雙腸批」則以臘腸、潤腸和芝士製成雙腸芝心批邊，臘腸潤腸油香四溢，香濃惹味，再在批面加上臘腸片、潤腸片和鍋巴等配料，豐富驚人的配料讓人難以抗拒，吃薄餅的同時也能品嚐到臘味飯的味道！

創新料理一向令人既好奇又抗拒，有網民認為，將蛇羹臘味飯放進薄餅等同「煲仔飯Pizza，好怪囉！」、「睇勇士們表演」，甚至有人認為是愚人節玩笑，「呢個時間，梗係大閘蟹啦」。而對飲食講究的意大利人亦對薄餅的配料非常執着，例如不能接受「夏威夷薄餅」中的菠蘿，有網民笑言「意大利人表示不滿」。

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