法律界女神丨朱千雪被爆下年回母校教書　千雪BB不斷求進獲徒弟大讚

▲ 朱千雪（Tracy）進軍教育界！

2012年港姐季軍朱千雪（Tracy）在2020年正式轉行成執業大律師，淡出幕前的她，一舉一動依然備受關注！

這位法律界女神即將有新發展，就是下年回母校香港中文大學擔任導師！

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朱千雪進軍教育界

有中大的同學就在網上平台分享課程資料，指朱千雪將於下個學期為中大新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」擔任導師。

而科目內容圍繞公關與法律的關係、失實陳述、誹謗等。

▲ Tracy曾在香港大學專業進修學院擔任講師並分享演講相片。（網上圖片）

Tracy不斷求進

Tracy在2015年向TVB請了一年假，修讀香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，期間仍有接廣告工作，演藝事業沒有完全停擺。

在2016年，她再到香港城市大修讀法律博士學位，4年完成學業，再加一年實習，於2020年9月加入香港大律師公會執委張健利的律師樓「Denis Chang's Chambers」，正式成為旗下大律師，主要負責民事及刑事訴訟。

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獲徒弟大讚

Tracy現已升呢為師傅，早前曾有律師實習生上載與她的合照，感謝實習期間「朱師傅」悉心指導：「完成我第一個minip（短期實習）喇！多謝師傅！」

該實習生舉出在朱千雪身上值得學習的事，首先指朱千雪一直以來不會浪費光陰，每天工作及自我增值；其次指，朱千雪喜歡吃蔬菜，飲食十分健康；第三，就是從來不會浪費食物；第四，很大方把自己經歷與後輩分享；最後就是中英兼擅，語言能力高。

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