婆媳關係｜丈夫與前妻有兩子憂爭家產 繼母懷孕後被奶奶威脅墮胎趕出家門

當人繼母從來不易做，家家有本難念的經！台灣一名新手媽媽在網上講述自己的慘痛經歷，她的丈夫與前妻育有兩名子女，她婚後懷上身孕竟然被奶奶要求墮胎，理由是擔心自己的孩子會與前妻的兩名子女爭奪家產，她感到非常憤怒並搬回娘家居住，豈料當她與丈夫置業後，奶奶竟然要求搬入同住，聲稱幫忙照顧孩子，令她感到非常心寒。

該名新手媽媽在facebook社交群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文講述自己的經歷，丈夫前妻育有2個孩子，當她婚後懷孕，奶奶以斷絕母子關係威脅她墮胎，理由是擔心她的孩子會2名孫子爭奪財產，並要求兒子及她要滾出家門。

新手媽媽表示，自己對奶奶的舉動感到非常心寒，她也不想丈夫左右做人難，她向奶奶強調自己嫁入來並不是為了錢，並打包行李搬回娘家居住，奶奶也揚言自己絕對不會認這個孫子。

我自己也養得起沒有要貪你們的錢，以後小孩出生，你就別想看！

直至她懷孕8個月，奶奶的態度竟然360度大轉變，竟然低聲下氣頻頻道歉，請求她不要記仇，不停詢問她甚麽時候帶孫子回家，但她絲毫沒有心軟，分娩後一年與BB繼續住在娘家，期間與丈夫籌備置業事宜，打算一家三口搬出去住。

丈夫應她的建議去年買樓裝修，令她再次心寒的是，丈夫竟然預留了客房讓奶奶居住照顧孩子，丈夫更以奶奶已道歉為由，要求她不要再記恨。至於結局如何？新手媽媽表示自己非常、非常心寒，並跟丈夫表示「那間房子你就跟你媽住吧。」

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

責任編輯：王明芳