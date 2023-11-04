【物流發展】政府推《現代物流發展行動綱領》　林世雄：讓行業有清晰方向前進

政府本周中公布《現代物流發展行動綱領》，制定策略和行動措施，以滿足物流業界的短、中和長期發展需要，推動香港物流業的可持續及高質量發展。運輸及物流局局長林世雄認為，作為一份引導香港物流業未來發展的策略性文件，《行動綱領》除了提出土地運用與應用科技上的策略建議外，更從多角度為香港物流業把脈，在風高浪急的環球挑戰下，都有清晰方向前進。

林世雄在網誌介紹指，本港運輸物流設施的「基本盤」十分優秀，香港有條件成為以高價值貨物和電商市場為主的可持續國際智慧物流樞紐，但物流是非常容易受地緣政治及外圍貿易環境波動影響的行業，必須時刻緊貼外圍形勢及科技上的轉變。故當局針對性制定8大策略、24項建議行動，配合香港物流業未來的短、中、長期發展。

當局已在洪水橋／厦村新發展區預留作37公頃土地建設現代物流圈，作為通往大灣區的物流門戶；亦展開了可行性研究，計劃在2024至2027年期間，定期推出共4幅約佔19公頃的物流用地；並會繼續大力推動一地多用形式，同時支援現代物流及港口後勤用途，其中包括就葵青區具有潛力作多層式物流設施作混合用途進行可行性研究。除了以上的用地，當局亦會繼續研究於其他新發展區發展多功能物流圈，以提供充足的物流用地。

林世雄又提到，隨着貿易全球化，能為供應鏈上層客戶，度身訂造物流方案，提供一站式質量控制、檢驗、產品組裝、包裝、貨物追踪等不同功能的第三方物流供應商(Third-Party Logistics, 3PL)，已成為全球物流業趨勢。《行動綱領》提出進一步讓物流數據互聯互通，我們將於2024年開展顧問研究，聯通機場、港口及其他相關物流信息平台，增強貨流、信息流及資金流的管理及協調，長遠目標是擴大至與內地及澳門的物流系統互聯互通。

他形容，《行動綱領》除了提出土地運用與應用科技上的策略建議外，更從多角度為香港物流業把脈，由如何提升行業形象、吸引人才；到加強「背靠祖國」網絡；發掘「聯通世界」商機；以至香港物流發展局的功能提升，都提出了策略及建議，讓我們在風高浪急的環球挑戰下，都有清晰方向前進。

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