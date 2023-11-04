灼傷危機 丨侍應不慎打翻熱湯港女手腳被濺中受傷　事後處理方法惹網民激讚

▲ 待應不慎打翻熱湯，港女手腳被濺中受傷。

出外用膳被職員不慎弄傷，你會如何處理? 一名港女早前光顧荃灣一間茶餐廳時，有侍應竟然不慎將熱湯「倒瀉」並濺中女子的手、褲及手袋，她因為感到非常腫痛，於是便忿然「嗱嗱聲埋單走人」。不過，離去後，港女才覺醒店方應負上負任，於是便又再折返，眼見侍應誠懇道歉，又自掏200元作賠償，她指自己未有作進一步追究，最終再自行補貼80元，以280元購買燙傷藥膏，見傷勢未有惡化便了事。

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女事主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」表示，涉事的茶餐廳食物質素相當一般，正當「食完打算走」，旁邊的侍應卻不慎將一碗熱湯打翻，熱湯即時濺中女子，形容當時情況「手都腫晒，褲濕晒手袋濕埋」，那

侍應當下不停道歉，女子指自己沒有理會，因為「好嬲好嬲，又好痛」，最後「嗱嗱聲埋單走人」。

當她心有不甘再折返時，她指涉事侍應仍然是不停道歉，她遂斥對方「完全無責任要付」，為予讓女子息怒，對方遂提出賠償200元，眼見對方有歉意加誠意，加上「唔想好似要攞乜著數咁」，女子指自己最終心軟，未有再作追究。她指收了200元的賠償，自己之後還要自行補多80元，購買1盒價值280元的燙傷膏，搽上藥膏後傷口未見有水泡，而平價的手袋，清洗後亦完好無缺。

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事件曝光後，瞬即引起熱議，有網民大讚事主，「係真香港人，其他人會攞盡着數」，不過，亦有人認為應該即時報警作紀錄，「唔即時報警去驗傷咪蝕」、「報警claim餐廳保險」。

燙傷處理方法

根據香港衞生署的網站資料，燙傷最重要的急救是減低傷處的熱力及痛楚，同時要預防傷口受到細菌感染。以下是處理傷口的小貼士：

保持鎮定。

用冷水浸或沖洗受傷部位最少十分鐘，以助降溫及減輕痛楚。

勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。

由於受傷部位或會腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。

如衣服與傷口黏在一起，便不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。

如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。

傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。

如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。

勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

上述方法可用於處理面積小及輕微的燒傷及燙傷，不過若燒傷及燙傷的情況嚴重，便應盡快送傷者往醫院治理。

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責任編輯：羅嘉欣