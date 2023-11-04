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【劏房問題】解決劏房問題工作組昨首次會議　何永賢：將訂立劣質劏房標準

社會 10:41 2023/11/04

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施政報告提出成立「解決劏房問題」工作組，昨日(3日)召開首次會議。跨部門代表均提出各自範疇可以做的工作，以及預計會出現的問題，並討論目前已有的數據可如何協助掌握劏房戶的情況。工作組副組長、房屋局局長何永賢指，正收集意見，如何定義劣質劏房，又強調並非要分級。

何永賢今日(4日)在電台形容，工作組召開會議是踏出第一步，成員會在10個月內籌謀相關工作，再向特首報告。何永賢說，當局正就定義劣質劏房討論訂立標準，「我就想像考試般，如果有個標準，當然就會有合格和不合格；有些是僅僅不合格，那麼都會讓他補考，給他一些時間修正小問題，就變成合格。」

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她強調並非要分級劏房，只是要針對劣質劏房，「洗手間沒有一個牆間開、門也沒有，在馬桶旁邊睡覺我也見過，如此差劣的衞生環境一定不可以。」

何永賢又稱，要解決眾多惡劣居住環境的問題談何容易，但本屆政府已提出多項房屋政策，未來10年將有足夠土地興建41萬伙，令大家想起房屋問題時開始找到答案。

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