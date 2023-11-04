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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》最新預告曝光　為自由奮勇一戰

娛樂 10:44 2023/11/04

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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》

科幻片《猿人爭霸戰》系列全新篇章《猿人爭霸戰：猩凶帝國》（暫譯）（Kingdom of the Planet of the Apes）宣布將於明年上映

6年前的《猿人爭霸戰》三部曲內，嚮往人猿和平共存的猩猩領袖凱撒（Caesar）最後難敵一戰，在凱撒帝國落幕之前，牠帶領牠的國民移居至綠洲，讓猿人族群渡過遠離人類的安全生活。

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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》

《移動迷宮》導演執導

最新篇章《猿人爭霸戰：猩凶帝國》由《移動迷宮》（The Maze Runner）三部曲導演Wes Ball執導，為這個史詩式系列注入新活力，講述後凱撒時代的多年後，猿人成為地球上主要物種，反而人類已淪落為次等生物隱居於世。

猿人帝國由暴君猩猩帶領下，一隻歷盡苦難的年輕猩猩對自己所認知的過去產生疑惑，更讓牠作出主宰人類及猿人未來的重大抉決擇。

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》

為自由而戰

最新發布的預告，鏡頭由一片綠洲開始展開，可見在凱撒帝國猩凶終極一戰後歷時多年，原本的現代城市建築已被一片綠林所覆蓋，人類文明已無蹤跡。

主角猩猩目睹人類族群被暴戾的猩猩軍隊粗暴驅逐，牠甚至彰顯人性，拯救一位女孩。

同時，牠亦踏足人類從前的科研中心，親眼見證人類失落的科技與文明，讓牠開始反思自己的處境，為自由而冒險一戰。

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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