《猿人爭霸戰：猩凶帝國》最新預告曝光　為自由奮勇一戰

▲ 《猿人爭霸戰:猩凶帝國》

科幻片《猿人爭霸戰》系列全新篇章《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(暫譯)(Kingdom of the Planet of the Apes)宣布將於明年上映

6年前的《猿人爭霸戰》三部曲內,嚮往人猿和平共存的猩猩領袖凱撒(Caesar)最後難敵一戰,在凱撒帝國落幕之前,牠帶領牠的國民移居至綠洲,讓猿人族群渡過遠離人類的安全生活。

《移動迷宮》導演執導

最新篇章《猿人爭霸戰:猩凶帝國》由《移動迷宮》(The Maze Runner)三部曲導演Wes Ball執導,為這個史詩式系列注入新活力,講述後凱撒時代的多年後,猿人成為地球上主要物種,反而人類已淪落為次等生物隱居於世。

猿人帝國由暴君猩猩帶領下,一隻歷盡苦難的年輕猩猩對自己所認知的過去產生疑惑,更讓牠作出主宰人類及猿人未來的重大抉決擇。

為自由而戰

最新發布的預告,鏡頭由一片綠洲開始展開,可見在凱撒帝國猩凶終極一戰後歷時多年,原本的現代城市建築已被一片綠林所覆蓋,人類文明已無蹤跡。

主角猩猩目睹人類族群被暴戾的猩猩軍隊粗暴驅逐,牠甚至彰顯人性,拯救一位女孩。

同時,牠亦踏足人類從前的科研中心,親眼見證人類失落的科技與文明,讓牠開始反思自己的處境,為自由而冒險一戰。

