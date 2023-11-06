前列腺癌年輕化 不足五十歲病發 機械臂微創手術 精準除癌大減後遺症風險

恍如隱形殺手的前列腺癌，既是香港第四大常見癌症，也出現年輕化趨勢。有患者僅得四十多歲已中招，五十五歲發病亦非罕見，處於人生黃金期卻要面對傳統治療，有可能引致排尿及性功能受損等後遺症，心情難免忐忑。幸而若能及早發現腫瘤，近年常見的機械臂微創手術，既能夠精準切除前列腺癌，更可以大幅減低失禁及勃起障礙的風險，讓男士渡過癌關，繼續活得精采。

54歲的林先生（化名）進行身體檢查時，抽血檢驗PSA（前列腺特異抗原）水平，指數達到 5.4，有患癌風險。經主診醫生進一步檢查後，確診為早期前列腺癌。從未出現病徵的他，大感震驚。

傳統開放式手術 易致後遺症

其實前列腺癌早期病徵並不明顯，待出現尿頻或血尿，以至癌細胞擴散至骨骼及淋巴，引致骨痛或下肢水腫，意味癌症已踏入中期至晚期，需要電療、賀爾蒙治療及化療等去控制病情。然而若確診時屬於早期，亦即第一及第二期，病徵不明顯加上癌細胞尚未擴散，就可以借助手術切除腫瘤與前列腺，徹底根治。

▲ 前列腺癌是香港第四大常見癌症，也出現年輕化趨勢。

傳統使用開放式手術或配合內窺鏡治療，手術需時六至八小時，一般傷口長約十吋，因此病人需要較長時間復原，約需留院一至兩星期。後遺症包括失禁及性功能受損的風險。

然而林先生希望保留性功能，也不想長期失禁，其主診醫生遂選用近年常見的機械臂微創手術，把整個前列腺連同腫瘤一併切除。

機械臂手術 傷口細復原快

機械臂微創手術落針及縫針均更精準，減少病人出血以及出現後遺症的機會，加上傷口較小，有助病人較快復原。

新一代達文西機械臂Xi系統， 機械臂較為纖巧，活動時靈活如手腕。進行手術時，四枝機械臂塔均可安裝鏡頭，營造多角度視野，配合3D系統把影像放大十倍，清晰地顯示盤腔內的神經線及肌肉。配合機械臂附設的螢光顯影技術，去評估血管和血流狀況，實時展現腫瘤位置和範圍。這些技術均有助醫生精準地落刀，保留最多的健康組織之餘，更可避免影響前列腺末端的忍尿肌肉軟組織，減少術後失禁的機會。

▲ 王明晧醫生指出透過機械臂切除前列腺，病人不但傷口小，更大幅改善康復進度。

大減失禁風險 保留性功能

透過機械臂切除前列腺，病人的肚皮只有五個約一厘米細小傷口，因此流血程度遠比開放式手術少，大幅改善病人的康復進度。至於後遺症，進行傳統開放式手術後，約三成病人永久失禁，機械臂手術則僅有3%。再者機械臂手術較細緻，有助保留控制勃起功能的神經線，病人的性功能得以保存，遠離男人最痛。至於使用機械臂手術根治前列腺癌的復發率，若於癌症早期進行手術，五年內復發率低於百分之五。

文中提及的林先生，於術後第四日已經出院，術後一個月有輕微失禁，很快已正常排尿。術後三個月已恢復性功能，身體復原理想，回復正常生活。

治療前列腺癌有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

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