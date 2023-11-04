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【黑客入侵】政府加強抵禦網絡攻擊　孫東：將引入更多網絡安全專家

社會 11:16 2023/11/04

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創新科技及工業局局長孫東。(資料圖片)

相繼有公營機構的電腦系統遭黑客入侵竊取資料，創新科技及工業局局長孫東表示，政府已經做了不少應對的工作，例如資科辦有向政府部門發出指引，提醒部門要加強網絡保安措施，當局亦會引入網路安全的專家及機構，大學要加強研究網絡安全。

孫東在電台節目說，事件為全社會敲響警鐘，科技進步的同時，網絡犯罪分子手段亦越來越高明。他指，不單政府要做好網絡安全保護，市民亦應提高有關意識，政府會引入更多網絡安全專家，大學亦要加強相關研究，希望經過黑客攻擊事件後，社會能加強抵禦網絡攻擊意識。

施政報告提出，把原有的資訊科技總監辦公室及效率促進辦公室整合成新的「數字政策辦公室」，負責制訂相關政策，引領政府部門加速數據共享，有助推動數字經濟的發展。 孫東表示數字政府及電子政務是國際上公認有效提升效率的方法，當局明年起會推出「百項方案」，希望能夠便利市民，例如日後可以在政府服務上使用全面的電子支付、駕照申請電子化等等。

他又指，如日後政府內部落實數據互通，市民只要在一個政府部門中留有資料，授權政府數據互通，就不需要在不同部門重複登記資料。

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